遊覽車撞涵洞 立委偕同傷者現勘要求加強警示設施

立院交通委員會現勘高雄仁武涵洞事故現場。（記者王榮祥翻攝）

2024/03/26 21:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕本月20日高雄市仁武區水管路發生遊覽車撞擊高速公路下涵洞，造成1死14人受傷的重大事故，立法院交通委員會召委李昆澤偕同立委許智傑，今邀集多位在地議員偕同傷者共同現地會勘，會後要求中央與地方加強警示設施、降低意外機率。

除李昆澤、許智傑2位交通委員會立委，包括張勝富、邱俊憲、湯詠瑜、黃彥毓、簡煥宗、何權峰團隊等多位高市議員均到場關切，高市交通局長張淑娟、高速公路工程局段長、仁武區長、市府工務局、警察局等相關單位，以及在地竹後里長、中華社區理事長，事故傷者及多位在地居民都到場關切。

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會中確認該處涵洞兩端本周將增設高度限制告示牌，並放大原告示牌面、改善夜間照明，以提高行經該路段之駕駛人識別度，另外也將盡速改善該處路面標線模糊毀損之處；李昆澤、許智傑均要求高公局就現地空間、通行安全等因素，盡速通盤考量增設實體限高柵欄設施的可行性，並針對高雄市轄內100多處高速涵洞盡速完成全面檢視，以維護整體用路安全。

交通委員會召委李昆澤指出，自2022年10月至日前仁武水管路重大交通事故意外，於高雄、花蓮、台南各地，總計發生至少6起高速公路涵洞事故，對於涵洞事故，亦要求交通部應加強職業駕駛人相關訓練，特別是遊覽車駕駛，對於路線及相關行車規範，務必要有足夠的熟悉度。

許智傑強調，相關標誌、警示設施除要保護橋梁安全，更要保護用路人安全，政府養護工程單位，應以用路人的角度來思考與改善相關設施的施作，高雄境內百餘處涵洞，位於鳳山區的涵洞也曾發生遊覽車卡在涵洞意外，此次仁武事故更失去寶貴人命，令人遺憾痛心，主管機關應盡速完成全面檢視，不能讓類似事故再發生。

邱俊憲、張勝富共同指出，今日多位跨選區議員也都派員前來一同關心，感謝立法院委員們關切與要求，希望能整體全面檢視高雄市內多處涵洞設施，讓市民安全更加有保障。多位議員會持續要求市政府進行專案檢討，並將持續追蹤市府來研擬提出相關改善方案，以維護市民用路安全。

立院交通委員會現勘高雄仁武涵洞事故現場。（記者王榮祥翻攝）

立院交通委員會現勘高雄仁武涵洞事故現場。（記者王榮祥翻攝）

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