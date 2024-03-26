NET申告女檢遭質疑在睡覺未受理 基檢：背離事實甚表遺憾

有媒體報導NET員工到地檢署申告當晚，「檢察官疑睡覺未受理申告」，基隆地檢署發布新聞強調，報導內容背離事實，甚表遺憾。 （記者林嘉東攝）

2024/03/26 17:15

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市東岸停車場商場爭議延燒到基隆地檢署，檢察官意外「公親變事主！」針對媒體報導基隆市政府夜襲主富服飾公司（NET）當晚，NET員工到基隆地檢署按鈴申告，檢察官疑睡覺未受理。基隆地檢署今天（26）日發布新聞強調，媒體的報導內容背離事實，且擷取錄影片段畫面，指責檢察官與法警執行公務有所懈怠，基隆地檢署甚表遺憾。

媒體報導，今年2月1日凌晨，基隆市政府交通處與基隆市警一分局警員多人，強行破壞主富服飾公司（NET）門鎖，強行進入東岸商場進行點交時，NET員工有到基隆地檢署按鈴申告，當天值班法警卻告知要NET員工提出書狀，否則檢察官沒空，甚至員工按鈴申告後，法警表示會吵到檢察官睡覺，拒絕受理申告，媒體標題還寫著「NET揭遭破門求助檢方，檢察官疑睡覺未受理申告」。

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面對媒體指控，基隆地檢署今天一早找來當天值班的涂姓法警、當天值班內勤檢察官吳美文與調閱地檢署監視器後指出，NET公司2名男性員工是在2月1日凌晨零時30分許到基隆地檢署大門申按鈴申告，當時吳美文正在複訊一起詐欺案件。

吳美文複訊後決定聲押被告，值班多名法警正在處理人犯戒護、偵查庭站庭維安等勤務，涂姓法警聽到申告鈴聲，放下手邊戒護工作，趕往申告鈴設置處查看，瞭解民眾訴求。

經涂姓法警詢問NET公司員工，釐清所欲提告為民事或刑事，是要書狀提告或口頭申告，並告知若有警力即時到場之需求，亦可至附近東光派出所報案，尋求警力協助。

NET公司員工表示須要確認後才能回覆，涂姓法警遂留下可供直接聯繫的公務電話，表示若決定申告後可直接撥打公務電話聯繫法警較為便利，可以無庸再按申告鈴；約10分鐘後，NET公司員工再次按鈴申告，涂姓法警及江姓法警即前往瞭解，經NET公司員工確認欲提告刑事案件、委任律師亦將前來後，江姓法警即在現場等候NET公司委任律師到場，等律師於凌晨1時13分許到場，法警即引導入內，吳美文凌晨1時21分許，開庭製作申告筆錄，所以絕無媒體報導所稱「檢察官疑睡覺未受理申告」情事，背離事實。

此外，報導提及「NET人員：『他剛才說吵醒人？所以他剛才是在睡覺嗎？』」部分，也有誤導之嫌。主任檢察官陳照世強調，NET員工質疑江姓法警口氣不佳而生爭論，江姓法警脫口「現在幾點了，你是要故意吵醒人家？」，江姓法警因繁忙疲憊，應對有失嚴謹、溫良，已遭到檢討，但江姓法警並未提及檢察官或法警在睡覺中，NET員工卻稱：「他剛才說吵醒人？他剛才是在睡覺囉！」並擷取錄影片段畫面，影射漏夜寫聲押書的檢察官吳美文及值勤法警在值勤中睡覺，指責檢察官與法警執行公務有所懈怠，實非公允，基隆地檢署甚表遺憾。

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