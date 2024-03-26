為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

指責高虹安愛將田政宏是「國民懶X」 楊尚恩要賠10萬確定

社運名人楊尚恩PO文批田政宏是「國民懶X」，判賠10萬元。圖為最高法院。（資料照）

社運名人楊尚恩PO文批田政宏是「國民懶X」，判賠10萬元。圖為最高法院。（資料照）

2024/03/26 12:31

〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安愛將、竹市工策會副總幹事田政弘，2019年8月被一名女子在網路爆料男女關係複雜，社運名人楊尚恩在臉書貼文聲援女方，指出田男曾因亂搞男女關係遭自由台灣黨開除，嗆田是「國民懶X、社運約砲狗」等，田男怒告楊男求償100萬元，一審判楊應賠8萬元，二審高等法院衡量雙方資力及名譽受損程度後，加碼多判2萬，楊應賠10萬元；最高法院駁回上訴，全案確定。

2019年8月8日，一名女子在臉書發文描述與田男發生性行為的不愉快經驗，提及「他沒有強暴我，但我不會說那是合意性交」，指控田男涉以「PUA把妹術」，透過貶抑女方的方式達到目的，且有其他女性對她說有類似遭遇，遭田男無套性交與「盧砲」。

楊尚恩當天即在臉書發文聲援被害人，指田男原本是自由台灣黨幹部，在反課綱運動後被開除黨籍，因為田男有女友卻又帶另一女友進入黨內工作，又過度關心一名已有男友的女性黨工，以及在反課綱陳抗活動時約女高中生回宿舍休息，楊嗆田是「國民懶X、社運約砲狗」。

田政宏分別對爆料女子、楊尚恩等人提出刑事誹謗及民事損害賠償告訴，刑事上皆不起訴；向該女求償部分，法院一審認定她發文前有向另2女查證，且此事與公益有關，判田男敗訴，田已上訴。

田向楊尚恩求償方面，一審法官認為「國民懶X」等侮辱字眼已逾越客觀合理評論範圍，判楊男應賠償8萬元。二審高院認為楊男應賠償10萬元才適當，加碼加判2萬元。案經上訴，最高法院駁回確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高虹安幕僚田政弘「告#MeToo被害人」敗訴 新竹市府回應了
2023/06/29 20:14

高虹安幕僚田政弘「告#MeToo被害人」敗訴 新竹市府回應了
遭星遣返3青年 公佈遭遣返關鍵錄音
2015/11/10 14:59

遭星遣返3青年 公佈遭遣返關鍵錄音

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
楊尚恩強調不會輕生 促教部回覆反課綱
2015/08/04 22:51

楊尚恩強調不會輕生 促教部回覆反課綱
找到了！果然有警察跟監反課綱學生
2015/08/04 17:46

找到了！果然有警察跟監反課綱學生

國人最愛平衡基金 這檔本月績效最讚
反課綱生控警登門騷擾 警：憂心他安危
2015/08/04 17:27

反課綱生控警登門騷擾 警：憂心他安危
警方不請自來「查水錶」 嚇壞反課綱學生家人
2015/08/04 16:35

警方不請自來「查水錶」 嚇壞反課綱學生家人
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播