南投縣墓地火警草屯居冠 縣長：再發生必要時依2法開罰

南投縣從2月到3月24日墓地火警頻傳，草屯鎮件數居冠，南投和竹山分列第二、第三多。（南投縣消防局提供）

2024/03/25 13:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣墓地火警頻繁，消防隊打火疲於奔命，2月至今已發生260件，昨日還有民眾被燒傷送醫，縣消防局今天在縣務會議中報告，發生主因為燒金紙不慎引起，縣長許淑華要求，必要時就依消防法或空氣污染防制法開罰，今年加強宣導，明年強制開罰。

每年過完年到清明節，南投縣的墓地火警就不斷地發生，愈接近清明節件數愈多，23、24日即週六、週日全縣墓地火警就高達80件，南投縣消防局統計，從2月到昨日（3月24日）全縣合計260件，其中光是3月份就有129件，以草屯鎮的30件居冠，南投市和竹山鎮各以24件和17件列為第二、第三高的鄉鎮市，消防弟兄從早到晚疼於奔命。

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縣消防局指出，墓地火警發生主因仍為燒金紙不慎引燃雜草而蔓延成大火，昨日草屯鎮更有民眾燒紙錢時不慎引燃周邊雜草想試著自行撲滅反而被燒傷。該局今年由各分隊以無人機空拍監控各墓地的現況，一有發現不對即出動人車前往查看或灌救，以及早撲滅或控制，而最好的預防方式，還是比照納骨堂金紙不焚燒，先集中放置再由相關單位送至專門焚燒紙金紙的焚化爐燒化。

南投縣長許淑華經詢問消防局和環保局後，得知燒金紙不慎引發大火行徑，可依消防法或空氣污染防制法開罰，今天在縣務會議中指示，對燒金紙或是除草工人只除雜草卻不清除致引發墓地火警，該開罰就要罰，今年先進行宣導，明年即強制開罰。

據了解，燒金紙等行徑引發墓地火警，依消防法第14條規定，田野引火燃燒、施放天燈及其他經主管機關公告易致火災之行為，非經該管主管機關許可，不得為之，違者併依41條可處新台幣3000元以下罰鍰。

另依空污防制法第32條第1項規定，即在各級防制區或總量管制區內，不得從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物。若違反可依第67條規定，處1200元以上10萬元以下罰鍰。

草屯鎮十九龍柱下方的墓地，日前傍晚發生墓地公墓，熊熊大火附近民宅的居民心驚膽跳。（民眾提供）

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