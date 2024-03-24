派出所接連遭襲 警政署：提升駐地防護並強化員警應變能力

派出所接連遭襲，警政署表示將提升駐地防護並強化員警應變能力。（記者姚岳宏攝）

2024/03/24 23:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園市警局景福派出所前天遭歹徒持改造槍械狂轟，加上前次基隆市八堵派出所遭貨車衝撞，造成員警殉職，一連發生2起派出所遭攻擊事件，警政署表示，警察執勤環境極具不確定與危險性，除提升防撞、防彈等硬體設施，也會落實訓練並提升員警執法判斷及應變能力，確保員警及民眾安全。

警政署指出，日前基隆市發生貨車衝撞派出所事件，警政署已召開會議研商因應強化作為，由各警察機關「因地制宜」採行相關措施進行改善，以提升駐地安全；亦將落實平時情境模擬訓練，強化執勤時之敵情觀念、提高警覺與攻勢勤務組合訓練，有效提升員警執法判斷及應變能力。

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警政署表示，現行各派出所值班台，均配有防彈玻璃，已具有一定的防護能力，至於駐地門口包括玻璃門在內，是否再增設防彈玻璃或相關防撞、防彈設備之必要性，將持續納入參考，通盤研議。

警政署也肯定桃園市警局員警負傷追擊犯嫌，奮勇捍衛公權力，且發揮團隊作戰精神，第一時間攔阻犯嫌，避免事態擴大。

警政署強調，堅定支持員警依法執行公權力之立場，對於惡意挑釁公權力的違法（序）行為，警方絕對會依法嚴辦、絕不寬貸，並呼籲民眾應尊重及配合警方執法，共同維護社會安全。

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