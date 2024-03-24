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基隆八堵所遭衝撞、桃園景福所被掃射！桃79處派出所待強化安全措施

桃園警分局景福派出所遭男子楊景隆持槍掃射，大門口彈痕累累。（記者余瑞仁攝）

桃園警分局景福派出所遭男子楊景隆持槍掃射，大門口彈痕累累。（記者余瑞仁攝）

2024/03/24 16:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年3月才發生犯嫌駕車衝撞基隆警分局八堵分駐所造成員警1死1傷，桃園市警察局針對駐地派出所安全進行盤點，豈料23日發生歹徒持槍掃射桃園警分局景福派出所，基層駐地安全再引關注。

案發當時歹徒朝景福所連開8槍，派出所大門彈痕累累，但值班台配備防彈玻璃，當時正在值勤的4名員警並未受傷，但聽到接連槍響嚇了一跳，衝出門查看楊嫌已逃逸，隨即通報攔截圍捕，同時調閱監視器追蹤歹徒逃逸方向。

桃園市長張善政表示，將會加強員警訓練、配備及值勤環境；桃園市警察局長吳坤旭表示，基隆事件發生之後，已有針對駐地派出所環境安全進行調查，並研擬改善措施。

桃園市警局表示，針對駐地有無安全防護或防撞措施及措施不足進行盤點，統計勤務駐地正門在1樓共有102處，其中，門口設有超過4階梯者23處、門口設有3階梯以下者計有49處、無階梯平面或緩坡者計有30處，其餘為駐地不在1樓共有7處。

警察局表示，上述勤務處所3階梯以下或無階梯平面、緩坡者共79處，經評估需強化安全措施，目前規畫強化硬體阻隔設施，例如門口放置紐澤西護欄、防撞立樁、防撞桶、車阻柱，或值班台設置防護盾、鋼樑、固定等，並採增設平臺階梯、加強縱深、停車空間規劃等措施；另也規畫提升安全防護機制，如依勤務處所正門前狀況、周邊車道動線增設警示設施，像是監視器、偵測感應警報器。

警察局表示，在評估建置範圍、項目、數量及預估經費後，除優先向內政署爭取經費外，將儘速於今年籌措經費採購、建置，強化各駐地安全防護，另也請同仁提高警覺，隨時注意駐地內、外狀況以為應變。

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