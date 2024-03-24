保時捷原廠配備動手腳高價轉賣 吃詐欺官司判3月

將保時捷原廠配備動手腳高價轉賣，新竹男吃詐欺官司。（記者蔡彰盛攝）

2024/03/24 09:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹郭姓男子將保時捷愛車的原廠輪圈改為雜牌，然後在保時捷官網個人選配項目動手腳，事後又將車以560萬高價轉賣，結果後手發現配備並非原廠，怒告郭男詐欺，新竹地院判郭男徒刑3月。

法官調查，郭男去年欲買保時捷來開，遂與某汽車公司談妥條件，約明由該公司出面買車，郭男再向其承租，郭男取車後，旋即委由其他車廠將保時捷原廠20吋Taycan Turbo Aero輪圈，改為21吋不明廠牌輪圈，並將原本紅色卡鉗噴漆為白色。

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郭男明知車子改裝，竟基於詐欺犯意，透過不知情業務員出面向某汽車公司承辦人員表示，有意出售保時捷，並隱瞞改裝情事，利用自己先前於保時捷官網表單在該車個人化選用配備內容表相關配備處，點選「21吋Mission E Design輪圈」及「保時捷表面塗層煞車系統搭配白色煞車卡鉗」。

經業務員出具與真實情形不符之該車個人化選用配備內容表給汽車公司，使該公司承辦人員陷於錯誤，誤信該選用配備內容表為真，遂簽署汽車買賣合約書，同意以560萬5510元購買，並依約支付價款給郭男。事後汽車公司經後手告知，該輛保時捷配備並非原廠選配的輪圈、煞車系統搭配白色煞車卡鉗，始知受騙。

法官審酌郭男為一具有智識、富有社會經驗之成年人，當深知車輛買賣應秉持誠信為之，竟為圖自己不法利益，明知自己該車輪圈等配備已經改裝，竟故意隱瞞，戕害社會交易之信賴關係，最後依詐欺罪判刑3月，因與被害人達成和解，因此給予緩刑2年。

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