貪小便宜逃停車費 女子犯行全都錄被判拘役50天

貪小便宜逃停車費，女子犯行全都錄，新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/03/23 07:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓女子為了想逃避繳納停車費，異想天開以輪胎壓住停車擋板，或將車停在擋板無法管制處，連續5次逃避繳費，不法所得5600元，但停車場透過監視錄影，將她的犯行全部抓出，新竹地院依詐欺罪判處拘役50天，犯罪所得也沒收。

法官調查，陳女前年1月起連續5次前往新竹市採升降板管制出入的停車場停車，消費者將車輛停放於停車格內，3分鐘後停車格內擋板從車輛下方自動升起以管制出入，消費者須按停車格編號繳費完畢，待擋板自動降下，始能開車離場，每小時收費20元至30元，每日最高收費250元。

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陳女為了不想繳停車費，竟於停車時，將汽車輪胎壓住停車格擋板，使擋板無法升起，或將其車身停放於擋板無法管制處，藉以規避停車費繳納，前後金額共5600元；經停車場人員調閱監視器畫面發現，具狀向新竹地檢署提起告訴。

法官審酌被陳女為一己私利而以不正當方法規避繳納停車費，致停車場受有財產上損害，亦損及社會上基本互信觀念，所為實屬不該，且迄今尚未賠償，最後依以不正方法由收費設備得利罪判處拘役50日，得易科罰金，犯罪所得5600元沒收。

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