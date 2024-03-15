網友熱議！未熄火講電話收20元停車費 車主飆罵「沒天良」

彰化縣員林市男子，把車停在博愛路7號停車格，被開單收費。（擷圖自google地圖）

2024/03/15 22:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市一名車主今天把車停在停車格內未熄火講電話，結果被開單收費，車主認為，「臨停不用收費」，衝出車外飆罵收費員「為了拚業績，傷害別人」，整個過程被收錄下來，並上傳到「社會事新聞影音」。

畫面中，車主氣急敗壞的找收費員理論，他說，「我只是臨停，不用收費」，但收費員說，「你在裡面講電話，我有問你，要不要停，你有點頭，我就開單了」。

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這下惹毛了車主，車主說，不要為了業績去傷害別人，收費員回答，依規定車子停在停車格就要收費。車主聽到大罵說，「我點頭，你就夾上去，中華民國政府有規定你可以這樣做嗎？實在沒天良，我知道你有在錄影，我不怕，你是不是有LP的查甫郎，我點頭，你就夾上去，我一直按你喇叭，你還一直跑，分明就是不敢承認錯誤」，車主還邀收費員一起到廟裡發誓，是不是敢做不敢當。

該名車主就為了20元的停車費跟收費員爭執了快3分鐘，畫面今晚被PO上網路，立即引發網友熱議。

網友說，面對這種人，就直接開單，不用跟他多說太多。也有網友說，丟人現眼，今天氣噗噗，明天要道歉了。

員林市公所也表示，依規定凡是車子停進畫設的公有停車格內，就得收費。收費員是執行人員，他雖然不是公務員，但有權力開單，也請民眾多加配合。

男子下車與收費員理論，被PO上網路。（翻攝自社會事新聞影音）

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