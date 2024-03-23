性侵緩刑又找少女「約炮」 中檢要他入獄法官駁回理由曝

林男違反禁令涉找少女「約炮」，中檢聲請撤銷緩刑被駁回。 （情境照）

2024/03/23 23:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕林姓男子認識13歲少女，雙方發生性行為，台中地院判他1年6月，緩刑3年，地檢署觀護人給他「預防再犯命令」，禁止他邀約少女有性交等性接觸，但他簽收僅半年，又找少女「約炮」，中檢向地院聲請撤銷緩刑，要他蹲苦窯反省，法官認為案子仍在偵查階段，以「無罪推定」等理由駁回，中檢不排除抗告。

判決書與裁定書指出，林男2021年間是軍人（同年底退伍），卻透過網路結交13歲少女並發生性關係，台中地方法院於2022年9月，依「現役軍人犯對於未滿14歲之女子（案發時13歲）為性交罪」，判刑1年6月，緩刑3年，條件是履行賠償，且禁止對少女或兒童，有刑法妨害性自主等侵害行為，以及提供60小時義務勞務。

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判決確定後，同年（2022年）10月，台中地檢署的觀護人通知林男，到中檢簽署具結書，收受「預防再犯命令」，命令他於緩刑期間，應遵守禁止邀約少女（指與少女約會見面），以及禁止與少女兒童獨處、性交等性接觸共二項禁令。

不料，林男收受命令僅約半年，又透過網路遊戲邀約少女，且發生性關係（約炮，受害人數不詳），桃園市警察局婦幼警察隊將林男移送桃園地檢察署偵辦。

中檢以林男違反禁令，也違反緩刑條件，向台中地方法院聲請撤銷緩刑，林男應入獄執行1年6月徒刑。

法官卻認為，基於「無罪推定原則」，應該等林男犯行確定之後，方能以他違反刑法妨害性自主等理由撤銷緩刑，中檢指林男邀約少女發生性行為，目前僅是警方移送，尚在偵查階段，是否起訴？將來是否有罪判決？尚不明朗，難以認定林男違反刑法的「預防再犯所為之必要命令」等規定。

法官指出，中檢另外以林男違反禁止邀約少女性接觸的命令，聲請撤銷緩刑，並檢附警方移送書等證物，但警方移送書僅是警察的職務報告（非檢方起訴書或法院判決書），這僅能證明林男被警方移送，尚難以認定林男有邀約少女發生性行為，違反禁令且情節重大之舉，據此駁回撤銷緩刑聲請。

中檢對此強調，法官的見解有待商榷，中檢不排除蒐集更多支持撤銷緩刑的論述，提出抗告，至於目前措施，中檢與觀護人會站在法制賦予的權利，持續加強保護管束，包括告誡林男遵守禁止邀約少女性接觸等命令。

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