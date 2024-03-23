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大南港土地案涉弊害公司受損10餘億！和桐創辦人陳武雄500萬交保

和桐創辦人陳武雄。（資料照）

和桐創辦人陳武雄。（資料照）

2024/03/23 08:27

〔記者王定傳／台北報導〕上市公司和桐化學（1714）多年前由子公司和信成與其他公司，共同投資整合「大南港」土地案，2020年該標售案由富邦人壽以282.87億餘元得標，和桐因此獲取每股盈餘（EPS）1.7元；檢調獲報，和信成在土地整合時涉有隱匿關係人交易、標售案後又有延遲支付土地價款等情形，致和桐與和信成受損十餘億元，台北地檢署昨指揮調查局北機站兵分12路搜索和桐等處，約談前董事長陳武雄、楊猷傑等14人，訊後諭令陳武雄500萬元交保。

至於楊猷傑因另案入獄服刑，提訊後還監；其餘被告還有陳武雄的妻子林錦花、兒子陳威宇、女兒陳怡如、媳婦陸英琦，檢方諭令4人30萬元至200萬元不等金額交保；和桐前總經理劉健成、前會計部資深經理林惠燕等4名前和桐員工，各15萬元交保，其餘人則請回。

據查，「大南港」案位於南港東新街與南港路口，該案最早是工業地，面積廣達1.06萬坪，之後透過都市計畫變更，由工變住、商用途，捐地比率超過4成，由地主分回7514坪；此案持分地主眾多，除和信成外，還有國揚實業、展邦建設等公司，2020年間經公開標售，由富邦人壽以282.87億元得標，創下當時國內所有權土地標售史上第2高價紀錄。

檢調獲報，2016年至2017年間，和信成在土地整合時，將部分持分轉售給宇盛開發公司，而宇盛公司疑似由陳武雄及其家族所實質掌控，因此涉有隱匿關係人交易；不僅如此，在「大南港」案標售後，和信成與宇盛還發生延遲支付土地價款情形，致和桐與和信成受損10餘億元。

北檢昨指揮北機站兵分12路搜索和桐公司等處，約談陳武雄、楊猷傑2名前任董事長及員工、家屬等14人，依違反證券交易法財報不實、非常規交易、特別背信等罪嫌偵辦。

和桐前董事長楊猷傑。（資料照）

和桐前董事長楊猷傑。（資料照）

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