涉違反證交法害和桐、和信成損失10餘億元 檢調約談前董座陳武雄等14人

有「石化教父」稱號的和桐集團創辦人陳武雄。（資料照，記者葛祐豪攝）

2024/03/22 17:41

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，上市公司和桐化學股份有限公司（1714）的子公司和信成公司與其他公司合資共同開發「大南港」土地案，後來，和信成公司將部分持股轉售給由和桐前董事長及其家族所實質掌控的宇盛公司，涉有隱匿關係人交易情形，且又發生延遲支付土地價款情形，致和桐與和信成受損10餘億元，台北地檢署今指揮調查局北機站兵分12路搜索和桐公司等處，並約談和桐兩名前任董事長陳武雄、楊猷傑等14人，全案朝違反證券交易法偵辦。

大南港案位於南港東新街與南港路口，該案最早是工業地，面積廣達1.06萬坪，之後透過都市計畫變更，由工變住、商用途，捐地比率超過4成，由地主分回7514坪；此案持分地主眾多，除和信成外，還有國揚實業、展邦建設等公司，2020年間經公開標售，由富邦人壽以282.87億元得標。

請繼續往下閱讀...

檢調獲報，2016年至2017年間，和信成公司曾將部分持股，轉售給由和桐前陳姓董事長及其家族所實質掌控的宇盛公司，涉有隱匿關係人交易情形，且又發生延遲支付土地價款情形，致和桐與和信成受損10餘億元。

北檢今日指揮北機站兵分12路搜索和桐公司等處，約談陳武雄、楊猷傑等2名前任董事長及員工、家屬等14人，全案朝違反證券交易法財報不實、非常規交易、特別背信等罪嫌偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法