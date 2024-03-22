為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

涉違反證交法害和桐、和信成損失10餘億元 檢調約談前董座陳武雄等14人

有「石化教父」稱號的和桐集團創辦人陳武雄。（資料照，記者葛祐豪攝）

有「石化教父」稱號的和桐集團創辦人陳武雄。（資料照，記者葛祐豪攝）

2024/03/22 17:41

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，上市公司和桐化學股份有限公司（1714）的子公司和信成公司與其他公司合資共同開發「大南港」土地案，後來，和信成公司將部分持股轉售給由和桐前董事長及其家族所實質掌控的宇盛公司，涉有隱匿關係人交易情形，且又發生延遲支付土地價款情形，致和桐與和信成受損10餘億元，台北地檢署今指揮調查局北機站兵分12路搜索和桐公司等處，並約談和桐兩名前任董事長陳武雄、楊猷傑等14人，全案朝違反證券交易法偵辦。

大南港案位於南港東新街與南港路口，該案最早是工業地，面積廣達1.06萬坪，之後透過都市計畫變更，由工變住、商用途，捐地比率超過4成，由地主分回7514坪；此案持分地主眾多，除和信成外，還有國揚實業、展邦建設等公司，2020年間經公開標售，由富邦人壽以282.87億元得標。

檢調獲報，2016年至2017年間，和信成公司曾將部分持股，轉售給由和桐前陳姓董事長及其家族所實質掌控的宇盛公司，涉有隱匿關係人交易情形，且又發生延遲支付土地價款情形，致和桐與和信成受損10餘億元。

北檢今日指揮北機站兵分12路搜索和桐公司等處，約談陳武雄、楊猷傑等2名前任董事長及員工、家屬等14人，全案朝違反證券交易法財報不實、非常規交易、特別背信等罪嫌偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「石化教父」陳武雄潛逃中國 罹癌回台再被判刑4月
2022/10/03 16:05

「石化教父」陳武雄潛逃中國 罹癌回台再被判刑4月

「石化教父」陳武雄涉內線交易潛逃中國 罹癌後返台歸案接受治療
2022/07/13 14:02

「石化教父」陳武雄涉內線交易潛逃中國 罹癌後返台歸案接受治療

海悅百萬汽車在這案 台南『此區』話題多？
和桐陳武雄落跑 古雷石化案擺爛
2016/06/28 06:00

和桐陳武雄落跑 古雷石化案擺爛
前國策顧問陳武雄人間蒸發 提再審被駁回
2016/02/29 13:17

前國策顧問陳武雄人間蒸發 提再審被駁回

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
石化業教父陳武雄疑逃匿 北檢發布通緝
2016/01/13 13:24

石化業教父陳武雄疑逃匿 北檢發布通緝
工總名譽理事長陳武雄確定入監 聲請移監遭駁
2015/12/01 11:14

工總名譽理事長陳武雄確定入監 聲請移監遭駁
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播