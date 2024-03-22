涉現金向選民行賄 山地原住民立委落選人張子孝起訴

無黨籍山地原住民立法委員落選人張子孝涉嫌現金買票被起訴。（資料照）

2024/03/22 12:09

〔記者王定傳／新北報導〕立委選舉期間，無黨籍山地原住民立委候選人張子孝涉透過競選團隊都會區北區執行長黃博文，於去年11月以1人2千元至3千元不等，向10名選民行賄買票，新北地檢署今日依違反公職人員選舉罷免法起訴張子孝及黃博文2人；收賄的10選民予以緩起訴處分。

張子孝曾任南投縣仁愛鄉長，也擔任過南投縣原民局長及縣府機要秘書；這次選舉拿下1萬1726票，在10名山地原住民候選人中排第5而落選。

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檢方調查，去年11月間，黃男先在苗栗泰安鄉向一名謝姓選民行賄3000元，拜託他支持張子孝；11月28日，又透過謝姓選民邀約9名親友至樹林某麵食店會面，一一交付各2000元現金賄賂，章子孝隨後到場致意。

新北檢主任檢察官劉文瀚在1月中旬約談黃男及4名收錢的選民，複訊後向法院聲押黃男獲准，其他4人則予以請回，經積極溯源追查，發現是張男涉透過黃男向選民行賄，於1月25日指揮調查局新北處前往南投縣仁愛鄉、新竹縣竹東鎮等6處執行搜索，查扣手機、電腦、相關清冊等物，約談張男等6人到案，訊後以張男涉投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，其他5名證人請回。

偵查時，黃男認罪，但張子孝否認賄選，但檢方認為他前後說詞不一，並綜合張男、黃男、多名證人供述、扣案物及犯罪所得等事證，今日依「對於有投票之人，交付賄賂，而約其為一定行使」罪嫌，起訴張、黃2人，並以黃男自白犯行，請法院依法減輕其刑。

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