金門光前里、大洋里4/13補選里長 金檢開選舉查察會議嚴防賄選

金門地檢署召開補選選舉查察聯繫會議，檢察長周士榆（中）召集所屬進行分工辦理補選的賄選查察、暴力防制等事宜。（金門地檢署提供）

2024/03/21 21:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金沙鎮國民黨籍光前里里長張國財、無黨籍大洋里里長吳嘉翔因涉及虛偽遷徒戶籍案，違反公職人員選舉罷免法當選無效確定，將於4月13日補選；金門地檢署今天召開補選選舉查察聯繫會議，對於可能影響選舉的犯罪情事進行部署。

金門地檢署表示，為確保此次補選過程的公平、公正及維持乾淨選風，並防範、嚇阻企圖影響選舉的犯罪情事發生，地檢署檢察長周士榆召集同仁進行分工辦理補選的賄選查察、暴力防制等事宜。

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周士榆率領身兼查察賄選及暴力執行小組執行秘書的主任檢察官施家榮、檢察官陳岱君前往金門縣警察局金湖分局，督導該分局選舉查察業務，並與該分局、金門縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局福建省調查處等單位，共同召開金沙鎮大洋里及光前里里長補選的選舉查察聯繫會議，聚焦討論嚴密防制賄選、幽靈人口、暴力等不法手段介入選舉的具體策略及查緝規劃。

會中，周士榆說明選舉查察重點與有效策略，並指定施家榮為地檢署選舉查察聯繫窗口，並由縣警局金湖分局偵查隊隊長謝承宏進行選情分析及查賄制暴工作報告，法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局刑事警察大隊、金湖分局金沙分駐所均分享目前所掌握情資及查察策略。

金門縣選委會表示，金沙鎮第13屆大洋里里長吳嘉翔、光前里里長張國財因涉及虛偽遷徙戶籍案，經金門地檢署依公職人員選舉罷免法提起當選無效之訴，並經福建高等法院金門分院分別於今年1月25日、2月29日判決確定，金沙鎮公所依法對兩人辦理里長去職，依地方制度法第82條第4項規定，應於3個月內完成補選。

金門地檢署召開補選選舉查察聯繫會議，檢察長周士榆（右六）率同仁宣誓查賄，防暴力介入選舉。（金門地檢署提供）

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