虎尾鎮長補選 民進黨林明正提三好一公道

虎尾鎮長補選民進黨參選人林明正（左）從生長的埒內里出發，展開走遍29里大街小巷徒步拜票。（記者黃淑莉攝）

2024/03/19 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾鎮長補選將於四月十三日舉行投票，民進黨參選人林明正昨天從出生地埒（音同樂）內里出發徒步拜票，提出「三好一公道」溫馨家園政策；無籍黨參選人林嘉弘、黃美瑤陣營也加強拜票爭取選鄉親支持。

林嘉弘推「虎尾大躍進」

林明正表示，他在虎尾出生、成長、求學、就業、結婚、育子養家都在虎尾，比誰都瞭解虎尾，所以從出生地埒內里開始，要走遍廿九里大街小巷拜票。

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林明正指出，若當選他將推出一系列溫馨家園政策，「三好」的第一好是在現有○至六歲國家養之外，加碼每月補助生育第一胎一千元、第二胎二千元、第三胎三千元；第二好是青年安居計畫，補助青年購屋十萬元；第三好是加碼支持虎尾青年創業，提供更多補助及獎勵計畫；一公道是將秉持公道原則關愛鎮民，長青食堂補助加碼，並增設長照據點到廿個。

黃美瑤提打造觀光大鎮

林嘉弘則提出「虎尾大躍進」計畫，除著重經濟發展、基礎建設，爭取更多高科技產業來虎尾，在銀髮族到年輕世代福利部分，將推動自主健康管理社團，加碼一萬元生育津貼、擴大公托服務等。

黃美瑤表示，若當選將行銷虎尾亮點，讓虎尾成為觀光大鎮，創造就業機會吸引年輕人返鄉，強化社區長青食堂開立，補助加菜金及獨居長者友善關心等服務。

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