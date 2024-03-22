台中公園忘拔鑰匙糊塗車主多 巡佐陳延明3年守護逾百輛機車

陳員這3年來，取走保管逾百輛糊塗車主忘記拔取的機車鑰匙。（二分局提供）

2024/03/22 10:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕建立於日治時代的台中公園，是台中市民重要地標，是民眾休閒運動的熱門之地，又因緊鄰台中一中商圈，連續假日或特殊節慶，遊客與機車都暴增，卻有頗高比例的機車車主，停妥機車後忘記拔鑰匙，中市警局二分局公園派出所巡佐陳延明，任職該所3年來，共發現逾百輛機車沒拔車鑰匙，他用小舉動守護機車，甚至遇到膽大騙徒，妄想騙警察取鑰匙的特殊案例。

陳員從2021年11月起調任公園派出所迄今，執行巡邏、守望勤務時，都會在公園周邊機車停放區巡視，如果發現粗心的機車騎士或車主，鑰匙忘記拔取，他會主動在機車明顯處所貼上提醒單（告知鑰匙已被警察取走代為保管），再把鑰匙取走，請騎士或車主到派出所領回鑰匙，上述小小的貼心舉動，近3年已守護超過100輛機車。

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不過，陳員也曾遇到特殊狀況，陳員說，某次巡邏經過一中街、精武路口時，發現一輛機車鑰匙未拔，陳員取走鑰匙，在機車上提醒單，請車主到公園所領回，沒多久，一名自稱是車主親戚的中年男子，跑來公園所要取回機車鑰匙，陳員查覺有異，向中年男子確認車主身分，此人語氣不悅說，他忘記車主名字，他很不高興質問說，以前都可以直接領取鑰匙，他質疑警察態度不佳故意刁難他，但陳員堅持不給對方車鑰匙，該名男子滿臉不悅地離開。

過了1小時許，一名年輕女性跑來派出所，她說，見到機車上張貼的暖心提醒單後，隨即趕至派出所領回車鑰匙，員警確認車主身分無誤，又問這名年輕女子，在台中是否有親戚？該女子答稱中市並無親戚，也不認識員警所述的中年男子，也就是說，上述男子是騙徒，他見到提醒單，妄想騙警察騎走機車。

第二分局分局長周俊銘呼籲民眾，貴重物品隨身攜帶，切勿擺放機車置物箱內，離開機車時，請查看鑰匙有無拔取，勿貪圖一時便利未拔車鑰匙，導致車輛失竊，「鑰匙帶著走、竊賊偷不走」觀念，才是防竊的不二法門。

陳員先拔取機車鑰匙，在鑰匙孔貼上提醒單，請車主到公園所領回。（二分局提供）

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