老婆吸毒要被關！毒蟲被攔拿刀喊：活不下去

張姓男子被警方攔查時，疑似因為黃姓妻子是通緝犯，將入監服刑，因此拔刀想自傷。（民眾提供）

2024/03/21 20:59

〔記者王捷／台南報導〕黃姓女通緝犯搭張姓丈夫的車子，17日時被警方攔查，張男認為黃女將入監服刑，一時情緒低落拿出蝴蝶刀想自傷，所幸被警方制止，還查出16包安毒。由於黃女將入監服刑供出上游，經過警方連日追查，今天表示這件毒品案有新線索，將繼續追查，不過張男在移送後無保請回。

台南市和順派出所員警巡邏時發現張男騎車違規，因此立刻追上前盤查，當時警員看到張男胸前的包包明顯很鼓脹，問他包包裡有什麼東西？節果他突然拔出蝴蝶刀，並向警方恐嚇，黃妻將入監服刑，他自我傷害以脫逃法網，警方見狀立即依法實施管束，將二人制伏後起獲安非他命16包。

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經尿液初驗，張男與黃女這對毒鴛鴦均有毒品反應，張男長期無業，疑似靠著向上游盤毒品，再傳賣獲利。黃女也有多年吸食毒品的紀錄，得知將要入監，黃女向警方供出上游，警方經過連日追查，發現二人的人際關係也大多是毒品管制人口，警方從黃女提供的資料中，建立毒品吸食人口的網絡，對地方治安有很大的突破。

訊後警方依法將二人移送法辦，同時建議檢方羈押禁見，但由於黃女供出上游，並坦承持有毒品，張男則自稱都不知情，因此最後將他無保請回。

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