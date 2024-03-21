為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

老婆吸毒要被關！毒蟲被攔拿刀喊：活不下去

張姓男子被警方攔查時，疑似因為黃姓妻子是通緝犯，將入監服刑，因此拔刀想自傷。（民眾提供）

張姓男子被警方攔查時，疑似因為黃姓妻子是通緝犯，將入監服刑，因此拔刀想自傷。（民眾提供）

2024/03/21 20:59

〔記者王捷／台南報導〕黃姓女通緝犯搭張姓丈夫的車子，17日時被警方攔查，張男認為黃女將入監服刑，一時情緒低落拿出蝴蝶刀想自傷，所幸被警方制止，還查出16包安毒。由於黃女將入監服刑供出上游，經過警方連日追查，今天表示這件毒品案有新線索，將繼續追查，不過張男在移送後無保請回。

台南市和順派出所員警巡邏時發現張男騎車違規，因此立刻追上前盤查，當時警員看到張男胸前的包包明顯很鼓脹，問他包包裡有什麼東西？節果他突然拔出蝴蝶刀，並向警方恐嚇，黃妻將入監服刑，他自我傷害以脫逃法網，警方見狀立即依法實施管束，將二人制伏後起獲安非他命16包。

經尿液初驗，張男與黃女這對毒鴛鴦均有毒品反應，張男長期無業，疑似靠著向上游盤毒品，再傳賣獲利。黃女也有多年吸食毒品的紀錄，得知將要入監，黃女向警方供出上游，警方經過連日追查，發現二人的人際關係也大多是毒品管制人口，警方從黃女提供的資料中，建立毒品吸食人口的網絡，對地方治安有很大的突破。

訊後警方依法將二人移送法辦，同時建議檢方羈押禁見，但由於黃女供出上游，並坦承持有毒品，張男則自稱都不知情，因此最後將他無保請回。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
騎士遇警攔查急喊想大號 被搜出安毒拉不出來了
2024/03/21 10:21

騎士遇警攔查急喊想大號 被搜出安毒拉不出來了
暗夜開車未亮大燈 高雄男被查獲多樣毒品
2024/03/21 08:40

暗夜開車未亮大燈 高雄男被查獲多樣毒品

仲量聯行 侯文信｜北高雄科技副都心成形 岡山成市場新寵
攜針筒被查獲瞎掰昰「寵物益生菌」 警採檢驗出昰安非他命送辦
2024/03/18 15:19

攜針筒被查獲瞎掰昰「寵物益生菌」 警採檢驗出昰安非他命送辦
自由日日Shoot》K毒吸食花樣多 價飆4倍
2024/03/18 05:30

自由日日Shoot》K毒吸食花樣多 價飆4倍

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播