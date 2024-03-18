為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

自由日日Shoot》K毒吸食花樣多 價飆4倍

執法人員全力緝毒，圖為警方至轄區八大行業臨檢畫面。 （民眾提供）

執法人員全力緝毒，圖為警方至轄區八大行業臨檢畫面。 （民眾提供）

2024/03/18 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕在眾多毒品當中，K他命的價格近年來因為受疫情影響、國內外警方大力掃蕩，價格節節攀升。過去K他命剛在台灣出現時，一公克約五、六百元，時至今日， 一公克K他命已經躍上一千五百元至兩千多元之間，某些時刻甚至與二級毒品安非他命的價格相差無幾。

一公克K毒 躍上兩千

一名資深刑警指出，K他命施用方式多元，捲成K菸來吸也行，也常常是毒咖啡包中的「一味」，以致蔓延迅速，這也是後來價格升高的原因之一；不過價昂之後，現今毒咖啡包內的K他命堪稱「微量」，用K他命來做K菸的方法更是相對「奢侈」，現今毒蟲如果看到有人抽K菸，還會戲稱對方「口袋很深」、「有錢人的玩法」。

為何K他命價格會一路飆漲？關鍵在於吸K者大多是年輕族群，此類客群數量大、愛嘗鮮，因此就算前幾年遇到疫情國境封鎖、或是警方大力掃蕩導致貨源一度減少，卻都沒有減少他們對於K他命的使用，價格自然水漲船高。

一名偵查隊小隊長說，安非他命屬於相對「老派」的毒品，但其客群也不少，價格長期以來雖未出現如K他命飆漲的情況，但仍經常落在每公克兩千多元至三千元左右；過去安非他命價格最常出現波動，幾乎都是農曆春節前，因為春節時各行各業放假，有毒蟲想趁放假前大賺一波而預先囤貨，導致價格出現短期上漲的情況。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由日日Shoot》修法從嚴科刑 全力緝毒 持K毒人口 竟年年竄高
2024/03/18 05:30

自由日日Shoot》修法從嚴科刑 全力緝毒 持K毒人口 竟年年竄高
自由日日Shoot》染上K毒 等同一輩子包尿片
2024/03/18 05:30

自由日日Shoot》染上K毒 等同一輩子包尿片

市府注資百億 北外環擴大南科生活圈
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播