自由日日Shoot》K毒吸食花樣多 價飆4倍

執法人員全力緝毒，圖為警方至轄區八大行業臨檢畫面。 （民眾提供）

2024/03/18 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕在眾多毒品當中，K他命的價格近年來因為受疫情影響、國內外警方大力掃蕩，價格節節攀升。過去K他命剛在台灣出現時，一公克約五、六百元，時至今日， 一公克K他命已經躍上一千五百元至兩千多元之間，某些時刻甚至與二級毒品安非他命的價格相差無幾。

一公克K毒 躍上兩千

一名資深刑警指出，K他命施用方式多元，捲成K菸來吸也行，也常常是毒咖啡包中的「一味」，以致蔓延迅速，這也是後來價格升高的原因之一；不過價昂之後，現今毒咖啡包內的K他命堪稱「微量」，用K他命來做K菸的方法更是相對「奢侈」，現今毒蟲如果看到有人抽K菸，還會戲稱對方「口袋很深」、「有錢人的玩法」。

請繼續往下閱讀...

為何K他命價格會一路飆漲？關鍵在於吸K者大多是年輕族群，此類客群數量大、愛嘗鮮，因此就算前幾年遇到疫情國境封鎖、或是警方大力掃蕩導致貨源一度減少，卻都沒有減少他們對於K他命的使用，價格自然水漲船高。

一名偵查隊小隊長說，安非他命屬於相對「老派」的毒品，但其客群也不少，價格長期以來雖未出現如K他命飆漲的情況，但仍經常落在每公克兩千多元至三千元左右；過去安非他命價格最常出現波動，幾乎都是農曆春節前，因為春節時各行各業放假，有毒蟲想趁放假前大賺一波而預先囤貨，導致價格出現短期上漲的情況。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法