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嘉義朴子義消自辦「義起救災」競技大會 展現訓練成果

朴子義消進行競技大會，鍛鍊救災技能。（嘉義縣消防局提供）

朴子義消進行競技大會，鍛鍊救災技能。（嘉義縣消防局提供）

2024/03/21 10:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子義消分隊長期協助救災工作，並定期舉辦「義起救災」競技大會，由消防員透過定期訓練教導義消各項救災技能，並進行競技，展現訓練成果；昨晚在第一大隊大隊部舉辦競技大會，嘉義縣消防局長蔡建安到場勉勵義消持續精進救災技能，協助消防員一同救災，維護人民生命財產安全。

朴子義消分隊表示，義消為社會民力團體，奉獻自己時間服務社會，為民搶救災害、財產，自辦「義起救災」競技，可透過每月的定期訓練來驗收自我學習成效，由朴子消防分隊消防人員教導所屬義消成員，對於救災器材、設備及操作車輛熟練度，同時結合警消的部分戰技，當災害、救災現場需要支援時，可成為消防員的最佳協助員，有時還須背負SCBA（空氣呼吸器裝備）和消防員進入火場進行搶救。

「義起救災」競技項目如消防車操作及佈線、消防車射水、消防器材設備運用及雲梯車協助搶救， 透過消防與義消合作、配合，以「低強度、高頻率訓練」，讓彼此救災達到最好的磨合；而為降低災害，朴子消防分隊也呼籲民眾，預防重於治療，住宅火災大多是廚房炊事不慎，請民眾煮飯做到「人離火熄」，可以有效降低住宅火災機率。

朴子義消進行競技大會，鍛鍊救災技能。（嘉義縣消防局提供）

朴子義消進行競技大會，鍛鍊救災技能。（嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局長蔡建安（右）到競技大會勉勵義消。（嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局長蔡建安（右）到競技大會勉勵義消。（嘉義縣消防局提供）

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