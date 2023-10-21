全國義消體技能交流登場 陳建仁：加碼8億裝備汰舊換新

行政院長陳建仁頒獎表揚全國義消體技能交流活動績優人員。（記者謝介裕攝）

2023/10/21 18:56

〔記者謝介裕／南投報導〕全國義消體技能交流活動，今日上午9點展開，經過一整日競賽後，於下午4點舉行閉幕典禮，行政院長陳建仁到場，稱讚土耳其大地震都有義消救災的英勇表現，讓「台灣被國際看得見」，因此帶來總統要给予義消的大禮，當場宣布，明年起將加碼消防署軟硬體裝備及設施汰舊換新經費約8億元，讓警義消弟兄們救災安全能有更好的保障。

「112年全國義勇消防人員體技能交流活動」，在南投縣竹山鎮消防署訓練中心（消訓中心）登場，共有790名義消組成的126支隊伍參賽，包括立委蔡培慧、羅美玲、中辦副執行長陳錦倫及竹山鎮長陳東睦等人都到場。

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內政部長林右昌開幕式致詞表示，這次交流和以往嘉年華式競賽性質不同，改以義消人員具備的協助救災技能進行交流，開辦火災搶救、救護技術、繩索救援、車禍救助及無人機操作等5項競賽，希望透過模擬實際災害現場情況，讓義消夥伴在競賽中相互觀摩，共同提升救災技術。

陳建仁在閉幕式，除針對表現績優人員進行頒獎，也強調，總統蔡英文對警義消打火弟兄的生命安全與權益，均十分重視，特別從2017年起針對義消裝備方面，區分5年編列6億元經費進行汰舊換新，但她仍覺得不夠，經府院商議後，決定再加碼8億元，且從明年起區分6年編列，台下義消兄弟聞後，莫不開心高喊：「感謝總統、院長，好愛您們哦…」，也為活動劃下圓滿的句點。

全國義消體技能交流在竹山消訓中心登場，義消人員模擬高空繩索救援。（記者謝介裕攝）

義消人員模擬車禍救助。（記者謝介裕攝）

全國義消體技能交流在竹山消訓中心登場，內政部長林右昌（左3）等人也到場。（記者謝介裕攝）

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