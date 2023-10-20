海軍士官長轉戰義消 邱振原榮獲全國義消鳳凰獎

新竹縣政府消防局義消救護大隊大隊長邱振原，海軍退役後加入義消行列至今22年，今年獲得消防署的肯定拿下全國義消鳳凰楷模。（竹縣府消防局提供）

2023/10/20 11:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局義消救護大隊大隊長邱振原，海軍退役後加入義消行列至今22年，一路從基層做起，各式大型災害都可見到他的身影，2018年獲推舉升任義消救護大隊大隊長，4年來率隊參加全國性救護比賽，獲得特優及優等佳績，今年獲得消防署的肯定拿下全國義消鳳凰楷模，將在明年119消防節北上接受表揚。

消防局表示，邱振原國中畢業後就讀高雄海軍航海技術學校，接受軍事專業訓練，下部隊後歷經中士、上士艇長、士官長、營士官督導長等職務，服役期間競競業業，屢獲長官肯定並曾多次榮獲海軍艦隊部、總司令部及國防部頒發勳章表揚。

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為了延續軍中學到的損害管制及救火訓練並回饋社會，邱振原在退伍後即加入打火義消行列，從基層隊員做起，歷經小隊長及助理幹事等職務歷練，主動參加竹縣義消特種救助隊訓練，全天候待命支援救災，曾參與五福化工廠爆炸火警及台元紡織公司火警等連續搶救逾12小時的火警勤務，更積極參與國內重大天災害搜救任務，曾獲縣長獎、局長獎、救災英雄獎及新竹縣義消楷模等肯定。

此外，軍旅生涯帶給邱振原「謀生技能」。他在服役期間曾遇到軍艦全面汰換行動，必須把船上的器械拆除，其中冷凍空調設備因為過於複雜，沒有人願意接手，當時還是小菜鳥的邱振原自動請纓，因此習得相關技術。退伍後，邱振原取得合格業師，創立冷凍空調行及製冷設備公司，從一人公司開始如今已有20多名員工，曾接下中油等大廠案子，還是新竹縣、市7-11的指定空調廠商。因為有人員、有技術、有場地，其公司獲勞動部勞動力發展署桃竹苗分署指定為委外訓練場地。

邱振原身體力行服務社會，擔任義消分隊、肢體殘障協會、青年志工服務協會等公益團體顧問及義消獅子會理事長。他說，有能力就多做一些，可以幫助別人的事，不用太計較。

邱振原升任義消救護大隊大隊長後，積極協助消防局招募新人，協辦初級救護技術員初訓及複訓，每年鼓勵並帶領所屬救護分隊人員參賽並獲獎。消防局長陳中振說，許多人用十年磨成一劍，邱振原用22年的心力在消防領域深耕，此次獲獎是實至名歸、與有榮焉。

新竹縣政府消防局義消救護大隊大隊長邱振原，海軍退役後加入義消行列至今22年，今年獲得消防署的肯定拿下全國義消鳳凰楷模。（竹縣府消防局提供）

邱振原創立的冷凍空調及製冷設備公司，獲勞動部勞動力發展署桃竹苗分署指定為委外訓練場地。（竹縣府消防局提供）

邱振原在軍中習得冷凍空調相關技術，退伍後取得合格業師並創立公司。（竹縣府消防局提供）

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