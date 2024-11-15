罹癌婦砸錢打中國針劑仍死亡 猛推銷的高職畢業假醫師須賠129萬

婦人花費69萬餘元買商品與施打針劑，高等法院台中分院判決假冒醫師的徐男，應賠償婦人的丈夫與兒子共129萬元。（記者張瑞楨攝）

2024/11/15 15:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕高職畢業經營生物科技公司的徐姓負責人，經供養的佛教法師介紹，認識罹患肛門惡性腫瘤的婦人，徐男假冒醫師，向婦人推銷商品，甚至施打來自中國的「三元太」針劑，還宣稱8至12月可痊癒，婦人斥資69萬餘元，最終仍病死，刑事部分，徐男依詐欺等罪名判刑10月，民事部分，婦人的丈夫與兒子索賠309萬元，法官判決徐男應賠償129萬元。

判決書指出，中市一位婦人的丈夫與兒子指控說，婦人於2017年2月與11月，分別診斷為肛門惡性腫瘤或直腸惡性腫瘤（鱗狀細胞癌），但她沒有回診，也拒絕開刀與電療化療，而是找徐男買商品，學歷僅高工畢業的徐男，假冒醫師傳LINE訊息給婦人，「你今天回去趕快照我方法塗抹完再灌進去，...你現在跟不好的細胞搶時間，所以我全方位的將你顧到，這樣才能戰勝他們」、「因為瘻管會四通八達，慢慢越來會越小，越來越好」、「時間很長8到12個月，但是一定會好完全」。

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婦人家屬指控，徐男明知其商品，並無治療惡性肛門腫瘤等療效，卻對婦人肯定及鼓勵，還指導婦人抽出自己手部血液，混和所謂的「三元太」針劑後，注射到自己臀部肌肉，婦人斥資69萬餘元買商品，最終仍於2019年3月27日離世，徐男詐欺取財與非法醫療行爲，對婦人死亡顯然有影響，刑事部分，法院依詐欺取財罪及非法執行醫療業務罪判刑10月確定，民事部分，婦人的丈夫與兩位兒子主張，徐男應賠償婦人支付的69萬餘元，以及3人各120萬元、60萬元、60萬元的精神慰撫金，合計309萬餘元。

徐男答辯說，他與婦人是朋友，不忍見婦人久病不癒，婦人談及使用商品有好轉時，他始附和以資鼓勵，但他沒有為婦人施打「三元太」針劑，也沒有指導婦人自行注射，「三元太」是婦人自行購買後，委託他到中國廈門取回，婦人不接受西醫治療，尋求中醫治療，未必與使用他的商品有關，另外，他是念在婦人是他供養的法師介紹，同爲佛門弟子，用4成價格賣商品給婦人，自己獲利甚低，且他自己也罹患肝癌末期，經濟情況不佳，聲明酌減精神慰撫金。

高等法院台中分院民事庭法官認為，依據徐男與婦人的LINE對話記錄，徐男確實替婦人施打「三元太」針劑，也指導婦人自行施打，其詐欺取財及非法執行醫療業務的行爲，都已經判決有罪，徐男以故意背於善良風俗的方法，導致婦人陷於錯誤，交付69萬餘元買商品，應全數賠償，精神撫慰金部分，則以30萬元、15萬元、15萬元爲適當，判決徐男應賠償婦人的丈夫與兒子共計129萬餘元，原告可上訴，被告徐男不得上訴。

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