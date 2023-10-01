為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

爆炸第9天搜救結束／屏縣府：擬規畫消防分隊進駐園區

明揚爆炸案長達九天的搜救行動昨天告一段落。（記者羅欣貞攝）

明揚爆炸案長達九天的搜救行動昨天告一段落。（記者羅欣貞攝）

2023/10/01 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於屏東科技產業園區內的明揚公司，九月二十二日傍晚發生爆炸起火，至昨天尋獲最後一名失聯員工後，結束搜救行動，消防局將做最後清查，後續除檢方指示保全的範圍外，其餘交還明揚公司善後；屏東縣長周春米說，後續會和經濟部就園區消防安全進一步檢討。

屏東縣政府表示，消防弟兄殉職令人遺憾，但搜救行動直至昨天都沒有中斷，統計屏東消防局共動員六百六十八人，包含消防員三百四十四人、義消三百二十四人、車輛一百三十五車次，加上工務處人力近百人次、小怪手二十四車次、大型怪手及破壞剪八十八車次、鏟土機二十二車次，夜以繼日地搜救。

縣府說明，消防局將在做最後清查後，除檢方指示保全範圍外，其餘交還明揚公司。這場意外造成十人死亡，上百人受傷，其中奪走四位英勇消防弟兄的生命，縣府將在十月五日上午九時於縣立體育館舉辦聯合公祭，送四位英雄最後一程。

周春米表示，經過此次事故，縣府後續會和經濟部就園區消防安全進一步檢討，包括未來是否規畫消防分隊進駐，不僅確保園區內的工廠、員工安全，也確保周遭鄉親居住生命財產安全，中央和地方共同面對解決問題；她也希望廠商誠實申報，依建照、使照規範使用，讓政府依法管理，這部分企業責無旁貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
明揚最後失聯者找到了…重機壓住 努力6小時保全班長遺體
2023/10/01 05:30

明揚最後失聯者找到了…重機壓住 努力6小時保全班長遺體

董至成越喝越瘦 抗中年危機狂甩15公斤

溫差大血管彈性易疲勞 腿酸腳麻、水腫抽筋
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播