爆炸第9天搜救結束／屏縣府：擬規畫消防分隊進駐園區

明揚爆炸案長達九天的搜救行動昨天告一段落。（記者羅欣貞攝）

2023/10/01 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於屏東科技產業園區內的明揚公司，九月二十二日傍晚發生爆炸起火，至昨天尋獲最後一名失聯員工後，結束搜救行動，消防局將做最後清查，後續除檢方指示保全的範圍外，其餘交還明揚公司善後；屏東縣長周春米說，後續會和經濟部就園區消防安全進一步檢討。

屏東縣政府表示，消防弟兄殉職令人遺憾，但搜救行動直至昨天都沒有中斷，統計屏東消防局共動員六百六十八人，包含消防員三百四十四人、義消三百二十四人、車輛一百三十五車次，加上工務處人力近百人次、小怪手二十四車次、大型怪手及破壞剪八十八車次、鏟土機二十二車次，夜以繼日地搜救。

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縣府說明，消防局將在做最後清查後，除檢方指示保全範圍外，其餘交還明揚公司。這場意外造成十人死亡，上百人受傷，其中奪走四位英勇消防弟兄的生命，縣府將在十月五日上午九時於縣立體育館舉辦聯合公祭，送四位英雄最後一程。

周春米表示，經過此次事故，縣府後續會和經濟部就園區消防安全進一步檢討，包括未來是否規畫消防分隊進駐，不僅確保園區內的工廠、員工安全，也確保周遭鄉親居住生命財產安全，中央和地方共同面對解決問題；她也希望廠商誠實申報，依建照、使照規範使用，讓政府依法管理，這部分企業責無旁貸。

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