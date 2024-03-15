祖孫跨時空守護蘭潭水域安全！爺昔為救人亡工程師孫40年後設偵測系統

嘉義市政府攜手中華電信建置偵測系統加強蘭潭水域安全，對口工程師林裕敦就是已故義消林清求的孫子。（嘉義市政府提供）

2024/03/15 13:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市蘭潭水庫常有民眾、釣客誤入水域發生憾事，嘉義市政府攜手中華電信在蘭潭環潭道路周邊6處熱點建置「近水域輔助偵測系統」，透過人型辨識技術，主動偵測進入興趣範圍（ROI）內的人型物體，即時通知警消，現場還有預錄語音、發話設備警示民眾，防止民眾誤闖水域。

此案還有神奇的巧合，擔任中華電信對口、任職於企業客戶分公司的高級工程師林裕敦，是已故義消林清求的孫子，林清求於1981年在蘭潭執行水上救生巡邏警戒勤務時不幸罹難，相隔40多年，祖孫跨時空守護蘭潭水域安全，傳為佳話。

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「彷彿冥冥中自有注定！」林裕敦說，阿公林清求在40多年前的中秋節，偕同消防、義消人員於蘭潭水庫執行水上救生巡邏警戒勤務，不幸覆舟罹難，40多年後的今天，他運用自己的專業知識與技術，繼續為阿公守護蘭潭水域安全，能將阿公的義勇精神繼續流傳下去，他充滿榮耀與驕傲。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，數十年來，常有民眾、釣客誤入水域，為提高蘭潭風景區遊憩安全，近年陸續設置救生圈、更新護欄等工程建設改善環境景觀，此外，並與中華電信合作，結合智慧影像辨識技術與通訊軟體，建置「近水域輔助偵測系統」，除有效排除非人型物體，提高通報精準度之外，更能輔助警消人員快速掌握現場動態，爭取時效。

觀光新聞處觀光工程科長林靖淳說，先針對拋石邊坡、根公園休憩平台、蘭潭水庫第二副壩、小公園休憩平台、江將軍廟及姊妹亭等6處熱區進行建置系統，共計有19支鏡頭，設有告警揚聲器與單向發話設備，一旦民眾或釣客不慎誤入水域範圍，現場將播放預錄語音訊息與發話設備勸離民眾，減少事件發生及警消救援人力非必要的出勤頻率。

觀光新聞處日前邀集市警局、消防局及台灣自來水股份有限公司第五區管理處等人員實地演練，測試系統穩定性與各單位應變速度。

蘭潭消防分隊長張維達說，期待系統充分發揮事件通報的輔助功能，減少溺水救援勤務以外的救災人力浪費；市警局第二分局長竹派出所長翁育達表示，警方除定期巡查環潭道路巡邏箱提高見警率，未來將透過系統即時掌握現場情形，維護治安，市民、遊客遊覽蘭潭更放心。

嘉義市政府攜手中華電信在蘭潭環潭道路周邊6處熱點建置「近水域輔助偵測系統」，可即時通知警消，也可減少警消不必要出勤人力。（嘉義市政府提供）

警消日前實地演練，測試偵測系統穩定度及通報流程。（嘉義市政府提供）

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