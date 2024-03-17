彰化花壇公墓大火 烈焰照亮夜空

花壇第六公墓今晚發生山林火災，烈焰照亮夜空，景象駭人。（消防局提供）

2024/03/17 21:27

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉第六公墓今晚6點多突然發生山林火災，19名消防員、義消全力打火灌救，烈焰照亮夜空，直到晚間8點多才完全撲滅，燒了2個小時，打火弟兄全都累癱。由於日前彰化市第二公墓接連傳出山林火災，因此消防局不排除是清明節將屆民眾提前掃墓不慎引燃火勢，實際火災發生原因還要釐清。

花壇鄉第六公墓（李仔山公墓）今晚6點多發生火災，消防局據報派出消防人員10人、義消9人與6輛消防車趕往搶救，由於火點甚廣，消防員到場後立即部署水線攻擊火勢避免延燒，部分地點火勢一度相當猛烈，烈焰照亮夜空，景象駭人。所幸晚間7點38分控制火勢，8點多撲滅火勢，無人員傷亡，燃燒面積約4200平方公尺。

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彰化市八卦山區第二公墓3月6日才發生山林火災狂燒7個多小時，不料才短短8天，3月13日下午4點多又發生火災，消防人員全力打火灌救，直到晚間8點多才完全撲滅，燒了近4小時，消防員累癱，當地居民則怒轟八卦山近來接連發生山林火災，根本是有人蓄意縱火。不料才過4天，花壇第6公墓又發生火災，由於距離清明節腳步近，消防局不排除是民眾提前掃墓，不慎引燃火勢，呼籲民眾在掃墓期間應注意用火，掃墓完畢也應確實把火勢熄滅，以免火星引燃山林火災。

花壇鄉第六公墓今晚發生山林火災，烈焰照亮夜空，消防人員全力灌救。（消防局提供）

花壇鄉第六公墓今晚發生山林火災，消防人員全力灌救。（消防局提供）

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