前法官陳梅欽被控詐領加班費、財產來源不明 無罪確定

前士林地院民事法官陳梅欽。（資料照）

2024/03/20 11:24

〔記者張文川／台北報導〕前士林地院民事庭法官陳梅欽，被控涉詐領加班費6136元，且帳戶有1537萬多元財產來源不明，士林地檢署依公務員財產不明來源罪、刑法詐欺取財罪嫌起訴，一審、二審都認為罪證不足，判無罪；最高法院駁回檢方上訴，陳確定無罪。

60歲的陳梅欽為司法官訓練所（現為司法官學院）33期結業，1995年起擔任澎湖地院候補法官，2000年起擔任士院民事庭法官，因被控不實申報加班費、言語騷擾女同事稱「事業線不錯」等違失，被監察院彈劾，職務法庭2019年重懲免除其法官職務。陳現為律師。

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起訴指出，陳梅欽在個人差勤系統偽填6度加班共22小時，涉詐領加班費6136元；另於2015、2016年的財產來源可疑，檢方認定有1537萬多元的財產來源不明。

陳梅欽答辯稱，加班費是申報時「誤擇」日期，且他負責照顧父母，兄長每月匯給他10萬元照護費，加上自身年薪至少320萬還有股利、房租收入，7年進帳的3500多萬元，均為合法收入。

一審士院認為，法官每月加班20小時並不困難，陳若未確實加班，辦案績效不會高於同儕；且檢舉內容空泛，檢察官舉證亦不明確，未能排除是來自兄長匯款、房租、投資利得等業外收入，證據不足，判陳無罪。

檢方不服判決，上訴二審、三審但皆被駁回，全案無罪確定。

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