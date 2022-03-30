前法官陳梅欽被控貪污 獲判無罪理由出爐

前法官陳梅欽（見圖）被控貪污罪與偽造文書罪，士院今判他無罪。（資料照）

2022/03/30 19:02

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院審理前士院民事庭法官陳梅欽涉嫌浮報詐領加班費，相關帳戶內還有高達1500萬多元不明現金存入，合議庭認為，陳除了在2018年5月間被6度跟監發現未從事公務外，當月要加班達20小時並非難事，也因此陳的辦案績效高於同儕，另檢方單以檢舉人說法認定陳涉犯貪污罪，卻無法特定陳的犯罪時間，故今判陳無罪。士林地檢署表示，待收到判決再研議是否上訴。

起訴指，陳梅欽於2015、2016年的不明來源財產分別高達404萬及630萬元，遠超過他的年薪及租金收入，另比對陳與家人的匯款細目，認定1500多萬元財產來源不明；此外，陳明知2018年5月間並未加班，仍在個人差勤系統偽填6度加班共22小時，再製作不實書面「加班費請領單」，詐得8小時加班費6136元，依最重可判刑5年的貪污治罪條例財產不明來源罪及刑法詐欺取財罪起訴。

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士院審理時，陳梅欽辯稱他7年間合法進帳逾3500萬，檢方將他繳貸款、給妻子的錢誤算為不明收入，加班費是申報「誤擇」日期；陳梅欽還反批司法高層只在意結案數，不管法官辦不辦得完，不當得利的是國家，不是他，但該死的永遠是基層法官。

士院認為，陳梅欽在案發前後的各月結案數量，均在全院民事法官平均數之上，也未延遲，若未確實加班，長期辦案績效不可能高於同儕，且陳除了在2018年5月1日、2日、3日、4日、14日、18日被跟監發現外出從事非公務行為外，沒有其他明顯外出而未從事公務紀錄，因此，扣除6次被跟監時間外，陳當月加班達20小時並非難事。

士院並指，檢方單以檢舉人說法認為陳梅欽涉犯貪污罪，卻無法特定陳梅欽的犯罪時間，更未說明陳於「101年起至107年6月30日」間，財產增加與收入顯不相當的依據為何，今判陳無罪。

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