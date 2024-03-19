為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

誘騙台人赴柬埔寨打工 人蛇集團女幹部判囚

余姓女子涉嫌誘騙國人到柬埔寨打工，被高雄高分院判關。（記者鮑建信攝）

余姓女子涉嫌誘騙國人到柬埔寨打工，被高雄高分院判關。（記者鮑建信攝）

2024/03/19 07:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚社會的人蛇集團誘騙國人到柬埔寨打工案，犯罪集團幹部余姓女子經屏東地院依妨害自由罪，判處徒刑3年8月，她上訴求緩刑，被高等法院高雄分院駁回。

判決書指出，2022年7月10日，被告余女出國抵達柬埔寨波哥山後，不久在該地設有園區作為據點的犯罪組織任職，並對外自稱「萬源集團」、「萬利集團」或「萬古集團」，內部則設有「業務部」與「人事部」等部門，其中「業務部」負責以投資或交友等話術對外詐取財物，「人事部」則負責以詐術招募國人出國加入組織。

國人受騙前往後，護照隨即被取走，並被迫加入「業務部」或「人事部」擔任下層成員，並由持有電擊棒警衛人員看守，避免成員擅自離開園區，甚至毆打、體罰私下對外求助的人，欲脫離組織返國，則須先支付賠償金。

余女曾擔任「人事部」組員，返國後涉招募劉姓、王姓、陳姓等3人前往柬埔寨打工，其中劉加入該組織，支付金錢後回國；王抵達泰國當天被遣返，而陳則在桃園機場查覺有異作罷。

地院認定余女成立3罪，依妨害自由罪各處3年2月、3年1月和1年8月，併執行3年8月，她不服上訴，被高雄高分院駁回，尚未定案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
人蛇集團騙印度人赴俄留學 竟被派去烏克蘭打仗
2024/03/10 09:03

人蛇集團騙印度人赴俄留學 竟被派去烏克蘭打仗
誘騙台人赴柬埔寨打工 人蛇集團4幹部從重改判
2024/02/15 07:01

誘騙台人赴柬埔寨打工 人蛇集團4幹部從重改判

美術1号院真地王 攜手凱悅豪宅創價
誘拐「豬仔」最重可關7年 政院公告明年元旦起施行
2023/12/23 09:02

誘拐「豬仔」最重可關7年 政院公告明年元旦起施行
移民署邀國內外專家 研討國境執法合作、國境管理科技運用
2023/10/25 11:39

移民署邀國內外專家 研討國境執法合作、國境管理科技運用

雙B債領高息又能賺價差？原因在這兒
古巴民眾能否參與俄烏戰爭？外交部、駐俄使館不同調
2023/09/15 13:34

古巴民眾能否參與俄烏戰爭？外交部、駐俄使館不同調
誘國人赴柬詐騙 人蛇集團4員判重刑
2023/08/11 05:30

誘國人赴柬詐騙 人蛇集團4員判重刑
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播