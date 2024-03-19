誘騙台人赴柬埔寨打工 人蛇集團女幹部判囚

余姓女子涉嫌誘騙國人到柬埔寨打工，被高雄高分院判關。（記者鮑建信攝）

2024/03/19 07:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚社會的人蛇集團誘騙國人到柬埔寨打工案，犯罪集團幹部余姓女子經屏東地院依妨害自由罪，判處徒刑3年8月，她上訴求緩刑，被高等法院高雄分院駁回。

判決書指出，2022年7月10日，被告余女出國抵達柬埔寨波哥山後，不久在該地設有園區作為據點的犯罪組織任職，並對外自稱「萬源集團」、「萬利集團」或「萬古集團」，內部則設有「業務部」與「人事部」等部門，其中「業務部」負責以投資或交友等話術對外詐取財物，「人事部」則負責以詐術招募國人出國加入組織。

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國人受騙前往後，護照隨即被取走，並被迫加入「業務部」或「人事部」擔任下層成員，並由持有電擊棒警衛人員看守，避免成員擅自離開園區，甚至毆打、體罰私下對外求助的人，欲脫離組織返國，則須先支付賠償金。

余女曾擔任「人事部」組員，返國後涉招募劉姓、王姓、陳姓等3人前往柬埔寨打工，其中劉加入該組織，支付金錢後回國；王抵達泰國當天被遣返，而陳則在桃園機場查覺有異作罷。

地院認定余女成立3罪，依妨害自由罪各處3年2月、3年1月和1年8月，併執行3年8月，她不服上訴，被高雄高分院駁回，尚未定案。

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