樂極生悲！ 嗨慶生夜唱飲酒 開壽星媽的車自撞翻車狼狽爬出

休旅車自撞路口中央分隔島後側翻。（民眾提供）

2024/03/17 10:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子今天凌晨替詹姓友人慶生，呼朋引伴到KTV夜唱喝酒，酒後駕駛壽星媽媽的休旅車，搭載詹男及另名友人返家途中，行經北區一處路口疑酒後精神不濟，直接撞上中央分隔島後側翻，車內3人狼狽爬出脫困，僅詹男未受傷，張男經酒測嚴重超標吃上公共危險官司，同車2人也將連坐開罰。

台中市第二分局今天凌晨3時32分許獲報，北區崇德路一段與進化北路口發生交通事故，立即派遣線上警力前往查處，經查係27歲張男駕駛馬自達休旅車，搭載25歲楊男、21歲詹男沿進化北路往永興街方向行駛，通過該路口疑因酒後駕車精神不濟，注意力不集中自撞中央分隔島，導致休旅車向左側翻覆。

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雖未波及其他車輛，但因碰撞力道猛烈，休旅車車頭嚴重凹陷，安全氣囊都爆開，車內3人狼狽爬出脫困，其中張男頭手腳等多處擦挫傷，後座楊男頸部受傷，僅副駕座詹男未受傷，但張男現場一度欲推諉卸責，辯稱車子是已送醫的楊男所駕駛，但經警方釐清確認係張男駕駛，經酒測值高達0.83毫克，明顯超過法定標準值。

經查，3人都是朋友關係，稍早為替詹男慶生，呼朋引伴到雙十路上的KTV歡唱、喝酒後，由張男駕駛詹男媽媽名下的休旅車，準備搭載詹男及楊男回家，未料樂極生悲自撞，警方表示，張男因涉公共危險罪，訊後移送台中地檢署偵辦，至於同車2人也連坐，將依道路交通管理處罰條例第35條第8項規定，處6000至15000元罰鍰。

第二分局呼籲，執法取締是最後手段，除宣導民眾聚餐飲酒後相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生，也呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理，應遵守交通規則行駛，才能確保行車安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方獲報趕往現場查處。（民眾提供）

休旅車車頭嚴重毀損。（民眾提供）

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