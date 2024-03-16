Honey寫成蜂蜜！熟女捧8萬現金 驚見「美國軍官」簡體錯字心碎

「Richard」自稱在戰地受傷，讓呂女心疼不已。（讀者提供）

2024/03/16 17:48

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區40歲呂女透過line認識「美籍退休軍官Richard」，Richard早晚噓寒問暖打開呂女心房，為表達真心還將「美國政府給予退休金」裝在保險箱寄來台灣，再稱運費卡關需提供在台帳戶，並要求呂女匯入台幣8萬元作擔保，呂女到銀行遭警方勸阻，再次檢視雙方對話，竟都是簡體字，還將「Honey（甜心）」寫成「蜂蜜」，才及時醒悟。

台中市第四警分局表示，呂女本月認識網友「Richard」，經持續兩週日夜傳訊得知，對方從事軍職，過往曾在美軍海外戰地執勤時受傷，呂女見照片心疼不已，趕往京城銀行文心分行匯款，行員見匯款到義大利羅馬，警告可能是詐騙陷阱，呂女堅持匯款，隨後轉身又去別家銀行，行員趕緊報警求助。

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大墩派出所長劉松吉說，警員楊程翔、黃佳玟趕往櫃檯，呂女稱友人欲寄送1個有大筆現金的保險箱，須先支付貨運公司台幣8萬元才運送，並查出兩人在line的聊天對話，呂女看到Richard雙腳受傷躺病床的照片，急得趕到銀行匯款。

呂女原稱朋友介紹，交往快1個月並互吐心聲，不料再次檢視對話竟都是中國簡體字，語意不通還將「Honey（甜心）」寫成「蜂蜜」，立即封鎖切斷詐騙網戀，也感謝警方及行員保住她的生活費。

呂女（右）上網認識「美籍退休軍官Richard」，差點匯出生活費8萬元。（讀者提供）

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