3學生登奇萊遭落石砸傷吊掛送醫！「大小石頭砸下」過程驚悚

黑鷹直升機NA-713今天吊掛勤務，將秀林國中3名奇萊北峰尋根的受傷學生送到花蓮市就醫。（記者花孟璟攝）

2024/03/16 11:05

首次上稿 08:21

更新時間 11:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年太魯閣族正名20週年，花蓮秀林國中30名師生組隊，昨登上奇萊北峰，但下山時發生落石，造成3名女學生被落石砸傷，其中1人還被落石打到頭部，還好有頭盔，傷勢不嚴重。花蓮縣消防局一早請求空勤總隊協勤，飛到奇萊稜線山屋將3名傷者吊掛上機，7點20分至花蓮降落後，由救護車轉送慈濟、門諾醫院。

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秀林國中登山尋根隊師生昨天下午隊員下山時，在奇萊北峰三角點下方約100米處遭遇落石。到慈濟醫院關心的秀林國中校長施淑娟說，今天送到醫院後目前狀況都穩定，肩膀受傷學生送到門諾，上午已經出院，今天家長也來到醫院探視安慰受驚的孩子。

施淑娟說，孩子們回想起當時狀況，女生小隊3人縱隊走在一起，突然右邊山壁大小落石砸下「都不小顆」，第1個七年級女生遭落石砸到右肩膀，造成疼痛脫臼，第2個八年級生被落石擊中腰椎，第3個七年級女生則被砸中右小腿，頭部也被小碎石擊中，還好學生都有戴頭盔，頭部受到保護。

施淑娟說，現場2教練背負著腰椎、右小腿骨折受傷的女學生，另一個肩膀受傷女生自己走，晚上才回到奇萊稜線山屋，今天凌晨1點多教練老師們才安頓妥當傳訊報平安；至於其他14個學生則有師長陪同走到成功山屋。

慈濟醫院急診主任胡勝川說，送到慈濟的2個學生，1人右小腿骨折及頭部被落石擊中，沒有腦震盪，另一而1人腰椎骨折，很幸運都沒有大礙。

空勤總隊駐地花蓮第一大隊第三隊在昨天接獲勤務後，從現場傳送照片發現山區大霧，能見度差，不適合飛行，今天上午6點30分起飛，在7點鐘左右完成吊掛，7點20分飛到德興運動場，其中2名傷者由救護車送慈濟醫院、1人送門諾醫院。

花蓮縣消防局長吳兆遠說，昨天接到報案後，立即派遣5名同仁出發，但因山區大霧能見度不高，至今天凌晨才走到成功山屋，接觸到其他學生，至於稜線山屋的傷者則在今天早上移動至適合位置實施吊掛，任務順利完成。

秀林鄉的太魯閣族是400年前從南投的原鄉德鹿谷河谷，翻過合歡山、奇萊山稜線後，沿著立霧溪來到花蓮，2004年太魯閣族獲得行政院公告第12族原住民族，今年滿20週年，因此配合秀林鄉公所舉辦的正名20週年紀念活動，全校44名學生13日先到南投縣德鹿谷國小交流，之後分成兩隊，1隊返校，另1隊17位學生參加14日起3天2夜的奇萊北峰尋根行程，而登山隊其餘13生今下午會回登山口。

黑鷹直升機NA-713今天吊掛勤務，頭部撕裂傷的女學生由空勤及消防局協助送上救護車。（記者花孟璟攝）

黑鷹直升機NA-713今天吊掛勤務，將秀林國中3名奇萊北峰尋根的受傷學生送到花蓮市就醫。（記者花孟璟攝）

黑鷹直升機NA-713今天吊掛勤務，將秀林國中3名奇萊北峰尋根的受傷學生送到花蓮市就醫。（記者花孟璟攝）

黑鷹直升機NA-713今天吊掛勤務，將秀林國中3名奇萊北峰尋根的受傷學生送到花蓮市就醫。（記者花孟璟攝）

黑鷹直升機NA-713今天吊掛勤務，將秀林國中3名奇萊北峰尋根的受傷學生送到花蓮市就醫。（記者花孟璟攝）

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