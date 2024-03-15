秀林國中尋根隊登奇萊山3學生遭落石砸傷 回稜線山屋待援

秀林國中學生穿著太魯閣族傳統族服登上奇萊北峰，從山上往下俯瞰立霧溪谷「祖先走過的路」，體會當初祖先當年看到「後山日先照」之地的震撼。（高紹威提供）

2024/03/15 20:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣秀林國中配合秀林鄉公所舉辦太魯閣族正名20週年活動，30名師生組成尋根隊伍回到奇萊山區傳統領域，今天下午傳出3名女學生遭落石砸傷，在領隊及協作幫助下返回奇萊稜線山屋待救。消防局說，下午申請直升機救援，山區天氣不佳無法出動，明天早上再請求直升機支援。

「好期待能回到山上，走祖先走過的路！」秀林國中奇萊山尋根隊伍學生13男4女，由13名師長教練及協作陪同，昨天從奇萊山登山口起登，今天全隊登上奇萊北峰山頂，拿出準備的米酒祭拜祖靈、還穿上族服在峰頂唱太魯閣族傳統歌謠，原本飄著霧氣的山突然雲霧打開，彷彿祖先聽到孩子的呼喚，教練在山上上傳影片，讓看過的師生都說好感動！

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然而，消防局下午接獲教練報案，下午1點27分左右，隊伍在奇萊北峰三角點下方約100公尺處遇到落石，3名女學生被打中，其中1人腳受傷無法行動、1人頭部受傷、1人手部骨折。

太管處、保七第九大隊、花蓮縣消防局獲報後派先遣人員上山救援；學校教練傍晚回報，受傷3人陸續由領隊、協作和師長協助下返回奇萊稜線山屋待救。消防局下午也申請直升機出勤，但山區起霧天氣不佳，預計明天早上將再申請直升機，視天候狀況盡速救援。

秀林國中校長施淑娟說，參加登山的17個學生有秀中繩索隊員，4個月前也曾到太魯閣牌樓前垂降淨山，為了準備這次行程還花時間訓練，這次是第一次挑戰回山上的路。她說，受傷的3名學生都是女學生，下山途中遇到落石，由教練、協作陪同，無法行走的女生也由協作背負回到奇萊稜線山屋，受傷學生由6名師長陪同等待救援，其他師生今晚已走到成功山屋，明天會自行下山。

秀林鄉的太魯閣族是400年前從南投的原鄉德鹿谷河谷，翻過合歡山、奇萊山稜線後，沿著立霧溪來到花蓮，2004年太魯閣族獲得行政院公告第12族原住民族，今年滿20週年，因此配合秀林鄉公所舉辦的正名20週年紀念活動，全校44名學生13日先到南投縣德路固國小交流，14日從奇萊登山口起登，今天17名學生都順利登頂奇萊北峰，師生還在山頂大聲唱著傳統歌謠、祭拜祖靈祈福。

秀林國中17名學生由13名師長陪同，昨天從奇萊登山口出發，在小奇萊步道上拍團體照，沿著祖先的路要重返奇萊山。（秀林國中提供）

秀林國中尋根隊伍在奇萊北峰下山途中遭落石砸中，第一批救援隊伍下午已經上山。（民眾提供）

秀林鄉太魯閣族慶祝正名20週年，舉辦秀林國中洄游尋根活動，秀中學生穿著的太魯閣族傳統服裝是白色、南投德鹿谷國小學生是賽德克族穿著紅色族服，兩校學生相見歡。（秀林國中提供）

秀林國中學生穿上太魯閣族傳統服裝，在奇萊北峰峰頂跳祖先的歌舞，以紀念太魯閣族正名20週年。（秀林國中提供）

秀林國中尋根隊伍學生在奇萊北峰山頂，重返太魯閣族祖先曾爬上的山峰十分感動，高呼「太魯閣族正名成功」。（秀林國中提供）

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