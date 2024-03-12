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首頁　>　社會

5屁孩抽菸喝酒還嗆警「噴我啊」求仁得仁辣椒水伺候

警方拍下少年們囂張嗆聲。（記者徐聖倫翻攝）

警方拍下少年們囂張嗆聲。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/12 12:29

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊區5名未成年少年，前日凌晨相約在其中一人家裡喝酒抽菸作樂，但喧鬧聲吵得家人不得安寧，一氣之下報警處理。警方到場制止孩子們的行為，但其中一名少年卻嗆警「噴我啊！」越講越靠近員警，警方警告無效，只好噴辣椒水制止，並帶回派出所保護管束，通報社會局依法裁處。

據了解，17歲林姓少年、17歲黃姓少年、16歲彭姓少年與13歲胡姓少年，幾人在10日相約至15歲簡姓少年家中喝酒抽菸作樂，但他們實在太吵，簡少的母親擔心妨害安寧，但她屢屢勸阻無果，沒辦法只能報警大義滅親。

警方趕抵現場制止眾人行為，林少卻大嗆警方，直呼「噴我啊！」警方警告林少不要再靠近，否則將噴辣椒水。但林少已完全脫序，執意持續嗆聲和靠近，員警無奈只能真的噴灑辣椒水制止，並將這5名學生帶回派出所保護管束，同時通報社會局。

這群少年抽菸、喝酒被警方依規定紀錄，製作勸阻少年偏差行為通知登記表，警方將持續追查供應者或供應商家，若查出將交由衛生局、社會局裁罰。提供、販售菸酒皆違反「兒少法」第43條，初犯罰鍰10000元，二次觸犯罰鍰25000元，累犯則罰鍰50000元。

警方將5名少年帶上警車。（記者徐聖倫翻攝）

警方將5名少年帶上警車。（記者徐聖倫翻攝）

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