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假釋犯愛上…女觀護人嚇壞了 猛寫情書 告誡不聽 跟騷罪判刑

「白玫瑰女屍命案」兇手梁又山假釋，愛上輔導他的台中地檢署女觀護人，猛寫情書寄給女方，女觀護人被迫提告，台中地院以觸犯跟蹤騷擾罪判刑。（資料照）

「白玫瑰女屍命案」兇手梁又山假釋，愛上輔導他的台中地檢署女觀護人，猛寫情書寄給女方，女觀護人被迫提告，台中地院以觸犯跟蹤騷擾罪判刑。（資料照）

2024/03/03 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕十五年前犯下「白玫瑰女屍命案」，被依殺人罪判刑十六年的男子梁又山，二○二○年假釋後，愛上輔導他的台中地檢署女觀護人，猛寫情書寄給女方訴情意，中檢兩度發文告誡，他還是繼續寄情書，女觀護人被迫提告；台中地院認定梁男行徑讓女觀護人心生畏怖，以觸犯跟蹤騷擾罪將他判刑四月、得易科罰金。

15年前犯下命案 假釋3年多

判決書指出，五十二歲梁男假釋僅一年餘，自二○二一年十一月起，長達逾一年半時間，多次向心理師、就業輔導員訴說自己愛慕女觀護人。中檢得知後，將梁男安排給其他觀護人輔導，梁男見不到愛慕對象，改為寄情書到觀護人室，女觀護人不堪其擾，觀護人室於去年四月廿七日，書面命令他不得再有追求之舉。

梁男雖簽收命令，但兩天後故態復萌，短短八天又寄出四封信，中檢五月八日再度發文告誡他，梁男還是置若罔聞而持續寄信，令女觀護人心生畏懼，決定提告。

女觀護人心生畏懼 被迫提告

台中地院審理時，梁男承認上述行為。法官認為，梁男不知自我克制情緒與理性尊重他人，騷擾女觀護人，依此判刑。

梁男於二○○八年七月間在中市大肚山一處碉堡旁，持刀殺害張姓女友，還在「頭七」時買白玫瑰花「送給女友最後的禮物」，放置遺體旁賠罪；梁男的殺人犯行，最後獲判十六年徒刑確定，服刑十二年後，二○二○年七月獲假釋、交付保護管束，假釋期間須定期向中檢觀護人報到。

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