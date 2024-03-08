車起步太慢招惹台中惡徒暴力伺候？丟丟妹經紀人聲明：莫名其妙

優勢警力馳抵現場，喝令施暴者蹲下。（警方提供）

2024/03/08 19:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「直播天后」之稱的網紅「丟丟妹」（李明珊），今天（8日）下午與男友Tommy，開車行經台中市北區，因轎車起步太慢，導致後車輕微追撞的行車糾紛，Tommy被對方車內楊姓男子等3名惡徒，持辣椒水攻擊，並揮舞球棒恐嚇，丟丟妹經紀人回應說，「丟丟妹」（李明珊）並無受傷，只是覺得莫名其妙，Tommy則會提出告訴。

經紀人說，初步了解，這是一起的行車糾紛，今天下午「丟丟妹」（李明珊）開車與Tommy出門，轎車等候紅燈轉綠燈，因起步比較慢，就被後面的車撞上，Tommy下車了解狀況，也先同步報警處理，不料，對方怪罪Tommy起步慢，持辣椒水噴他，其他人拿球棒揮打，造成Tommy頭、手和腳受傷，目前交給警方處理中。

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經紀人強調，「丟丟妹」李明珊人沒事，只是覺得莫名其妙，也謝謝大家關心，Tommy則會提告。

警方調查，「丟丟妹」與男友今天下午2時許，開車至中市北區中清路、太原路口，雙方轎車略相撞後，Tommy下車察看時，對方車內楊姓男子等3人，迅速下車持球棒毆打，並噴灑辣椒水，Tommy受傷自行就醫，警方接獲打架的報案，優勢警力迅速馳抵現場，全案偵辦中。

優勢警力馳抵現場，喝令施暴者蹲下。（警方提供）

警方馳抵時，網紅「丟丟妹」（李明珊，左1）顯得驚恐。（翻攝自記者爆料網）

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