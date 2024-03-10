母子戀分手引殺機 小吃部阿姨刀刺小男友

去年5月譚女請鎖匠開門進入A男家，如今A男也搬離現址。（民眾提供）

2024/03/10 07:47

〔記者王捷／台南報導〕台南是50多歲譚姓女子在小吃部上班，去年5月不滿小她快20歲的男友A借了錢又分手，要求復合同居不成，竟恐嚇要放火，A男聲請保護令當晚，譚女就殺到A男家找鎖匠開門，再潑汽油，並拿水果刀刺向A男胸口，所幸沒刺中要害，台南地院以家暴殺人未遂判處5年10個月。

據了解，譚女與A男交往時，A男沒工作、大多住在譚女家並常向譚女借錢，譚女相當愛護A男，後來譚女小吃部的工作沒了，積蓄也被借光了，譚女本想沒錢至少還有愛情、能跟A男在一起，豈料A男提出分手，兩人因此起爭執。

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後來，譚女得知A男疑似轉賣不動產賺了一筆錢，並要求A男還錢，不然就復合，不過A男不肯，譚女因此心生怨恨，傳了恐嚇訊息，A男覺得很害怕，在去年5月向警方報案，當晚譚女喝醉後越想越氣，到A男家中理論，警方獲報後，安撫譚女的情緒，還請譚女的朋友帶她回家。

原本警方以為沒事了，豈料譚女返家發現沒菸了，去五金百貨買菸，但一個轉念，改買塑膠桶裝汽油、帶著水果刀，並請鎖匠開了A男家門，譚女看到A男，先給了一杯壞掉的飲料，趁A男去廁所倒飲料時，開始潑汽油，兩人吵了一會兒，譚女拿出水果刀，往A男胸口刺了兩刀，警方聞訊趕來，噴了辣椒水，才制止譚女。

譚女開庭時聲稱，她沒有想殺害A男，認為自己只有傷害、恐嚇A男，讓法官覺得她沒有悔意，所以判處她5年10個月徒刑。

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