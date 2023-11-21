為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

與馬克宏相差25歲師生戀！法國第一夫人「這原因」等10年才結婚

馬克宏與愛妻碧姬相差25歲的師生戀為人所津津樂道。（法新社）

馬克宏與愛妻碧姬相差25歲的師生戀為人所津津樂道。（法新社）

2023/11/21 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與愛妻碧姬（Brigitte Macron）相差25歲的師生戀為人所津津樂道，近日這位法國第一夫人親曝與丈夫相戀的心路歷程，引發外界熱議。

綜合外媒報導，現年70歲的碧姬與45歲丈夫馬克宏的戀愛故事，一直以來在法國備受討論。據悉，碧姬39歲時在法國北部城市亞眠（Amiens）一所天主教耶穌會學校擔任戲劇老師，當時的她與年僅15歲的學生馬克宏相戀，不過2人的師生關係，且碧姬當時已有家室，這件事曝光後在當地引發輿論譁然，馬克宏的父母也憤而決定將兒子轉學，舉家搬到首都巴黎。

近日碧姬接受法國週刊《巴黎競賽》（Paris Match）採訪時提及這段往事，透露自己與馬克宏相戀時，甚至還有個女兒是馬克宏的同學，當時她對這段禁忌關係感到非常混亂與不安。而這件事曝光後，馬克宏雖然轉學並搬到巴黎，但馬克宏仍決心與她在一起，而碧姬也以為馬克宏離開她身邊後會愛上和他同齡的女孩，但這都沒有發生。

與前夫安德烈（André-Louis Auzière）關係早已疏遠的碧姬，於2006年離婚，2007年與當時還是公務員的馬克宏結婚。她向《巴黎競賽》表示，她育有3名與馬克宏年齡相仿的孩子，為避免她與馬克宏的關係影響孩子的生活，她決定先跟前夫維持婚姻關係，而這一等就是10年光陰過去。

碧姬與前夫生的3個小孩分別為現年48歲的兒子、46歲和39歲的女兒，她也感謝3個小孩願意接受她與馬克宏的關係。

碧姬近日接受法媒採訪，親曝與馬克宏相戀的心路歷程。（法新社）

碧姬近日接受法媒採訪，親曝與馬克宏相戀的心路歷程。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
馬克宏發聲明 法國將運更多醫療品至加薩 多派班機撤離受難兒童
2023/11/19 23:11

馬克宏發聲明 法國將運更多醫療品至加薩 多派班機撤離受難兒童
與曾俊欣「以球會友」 新任法國駐台代表：相當有外交禮儀
2023/11/06 12:33

與曾俊欣「以球會友」 新任法國駐台代表：相當有外交禮儀

60歲男星大談老少戀寵嫩妻 驚人竟靠這關鍵
馬克宏訪問哈薩克 俄外長：西方想挖牆腳
2023/11/02 08:40

馬克宏訪問哈薩克 俄外長：西方想挖牆腳
39歲馬克宏有3子7孫 繼女還是同班同學
2017/05/08 12:30

39歲馬克宏有3子7孫 繼女還是同班同學

最後倒數！三陽汰舊換新現省23,800
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播