前男友盼復合被拒持開山刀追砍女友險奪命 高院此原因減刑

陳姓恐怖前男友（左）不滿前女友分手，竟持開山刀追砍，使她險些喪命，高院以陳罹患思覺失調症等由，給予減刑，今依殺人未遂罪判6年徒刑、施以監護4年。（記者楊國文攝）

2024/03/05 13:54

〔記者楊國文／台北報導〕42歲陳姓男子，前年8月想與剛分手的28歲葉姓前女友復合遭拒，懷疑因她是性工作者，以致遭她傳染性病，竟當街持開山刀追砍葉女，葉女負傷跑到附近豆漿店求救，警方抵達壓制陳男移送送辦，葉女身中多處刀傷，幸好她以雙手擋住刀勢，未傷及要害，士林地院依家暴殺人未遂罪判陳男7年6月，高等法院依精神鑑定，認定陳因長期罹患思覺失調症造成精神障礙，致辨識違法能力降低，且是過失不服藥致陷入精障情形，給予減刑，今改判6年徒刑、施以監護4年。

檢警調查，陳男與小他12歲的葉女於前年4月分手，陳男傳訊息希望復合，語帶恐嚇，也曾到從事性工作的葉女工作地點攔人談判，葉女同年8月26日至新北市海山警分局報案遭家暴，聲請暫時保護令，但法院尚未核發，同月29日就在南港遭陳男伏擊。

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案發上午，陳男駕車停在南港軟體園區旁的三重路、新民街口的超商附近守候，下午1時許見葉女路過，就持開山刀下車，追趕葉女砍殺腹部，葉女邊跑邊尖叫求救，陳男仍持續砍殺約一分鐘，有路人見狀拿雨傘制止，葉女逃至對街的豆漿店。

陳男追進店內，一手持刀、一手勒住葉女頸部，情勢緊急，所幸南港派出所獲報及時派3名員警趕達，掏槍喝令陳男「刀子丟掉、趴下」，待其棄刀再將他壓制逮捕送辦。

陳男坦承行凶，但供稱他沒有殺人犯意，反觀葉女左臉頰、左腹部、雙手多處刀傷，左手五指和右手食指、中指肌腱都被砍斷，若非以雙掌擋下刀刃，後果不堪設想，檢察官因此認定陳男有殺害葉女的意圖，依殺人未遂罪起訴陳男。

士林地院審理認定陳男雖患思覺失調症，卻未定期回診並持續服藥，造成自身因精神障而犯案，具有刑法第19條第3項「過失原因因自由行為」的情形，不應減刑，依家暴殺人未遂罪判刑7年6月。檢察官和陳男均不服判決，上訴高等法院。

高院審理時，傳喚替他實施精神鑑定的醫師出庭作證，綜合認定，陳因長期罹患思覺失調症造成精神障礙，致辨識違法能力降低，且因病識感長期低落而未服藥，並非早已萌生殺人犯意，是因過失不服藥讓自己陷入精神障礙而殺人，並不符合原因自由行為的定義，仍因依刑法第19條第2項減刑，今改判6年徒刑、施以監護4年。可上訴。

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