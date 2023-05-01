酒醉潑汽油欲燒死當兵女兒 家暴父續押

家暴男涉意圖燒死女兒，高雄高分院裁定續押。（資料照）

2023/05/01 20:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿國（化名）長年酗酒成癮，並有多次家暴紀錄，竟趁當兵的女兒沐浴時，意圖潑汽油燒死她，被地院裁定羈押，並依殺人未遂罪判刑5年10月，案經上訴高等法院高雄分院，法官開庭後下令續押。

檢方指出，家住高雄市鳳山區的60餘歲阿國，長年酗酒成癮，並自2020年9月起，涉及多起家暴紀錄，並曾因違反保護令被判刑。

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去年10月2日凌晨1點多，他酒後返家見當兵女兒在客廳讀書，準備軍中升等調職考試，多次以「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」等語騷擾，並持玻璃杯朝她丟擲。

後來又因其女持吸塵器整理玻璃碎片的聲音太吵，他見她進入浴室盥洗，涉嫌將汽油潑灑在門縫後，前往大門口拿取打火機，女兒察覺有液體湧入而離開，而阿國誤認她還在浴室，持打火機折返，卻被其妻撞見攔阻，他仍執意點燃，所幸及時撲滅，未釀成傷亡。案經他家人訴請鳳山分局報請高雄地檢署偵辦起訴。

今年3月間，高雄地院依殺人未遂罪，判處被告有期徒刑5年10月，並因他有酗酒成癮情形，應於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒1年。

案經上訴高雄高分院後，由於阿國在押，合議庭法官開庭後，認為仍他有逃亡之虞，下令羈押，可抗告。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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