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抓到了！ 無業男假購買真行竊 相同手法犯案近20次

張姓男子多次以假購買真行竊方式犯案仍逍遙法外，員林警方獲報循線追查，終於逮捕張男，訊後依竊盜罪嫌將移送彰化地檢署偵辦。（民眾提供）

張姓男子多次以假購買真行竊方式犯案仍逍遙法外，員林警方獲報循線追查，終於逮捕張男，訊後依竊盜罪嫌將移送彰化地檢署偵辦。（民眾提供）

2024/03/09 16:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市日前發生一起離奇竊案，一名帶眼鏡的中年男子進入某電器行，誆稱購買高檔家具，卻趁機行竊老闆娘的皮夾，不到20分鐘就盜刷信用卡買了2支iPhone 15，連同現金一共損失超過11萬元，警方獲報後追緝，昨（8日）在台中逮捕張姓犯嫌，據悉，張男以此方式作案已近20起，警方訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

該起竊案發生於本月2日午間，張男（58歲）走進員林市某電器行佯稱買家具，一下問油煙機、一下問瓦斯爐、熱水器等，且都詢問高單價貨，但眼神總是東張西望，最後還聲稱要借廁所，並趁店員上樓取貨時，溜進櫃檯打開抽屜偷走老闆娘的兩個皮夾，過程僅30秒，隨後藉口領錢離開，但沒多久，老闆娘的信用卡就遭盜刷8萬8千元，買了兩支iPhone 15，老闆娘翻閱包包才知皮夾被偷走，皮夾內共有現金約3萬元、5張信用卡等，嚇得通知銀行止付並報警。

警方表示，獲報後調閱現場監視器，循線追緝張男涉嫌重大，於8日至其在台中住處逮捕，張男坦承犯行，供稱犯案過程並無共犯，盜刷購買手機後，隨便找了一家手機行就賣掉，忘記哪一家了、錢都花光了等語。

據了解張男長期無業，經常用類似「上門詢貨，下手行竊」的手法犯案，已近20起，成為中部地區黑名單，也是警方頭痛份子。警方訊後將持續調查金錢流向，並依竊盜罪嫌將張男移送彰化地檢署偵辦。

張男假購買真盜竊，不到20分鐘就盜刷店家信用卡買了2支iPhone15，電器行業者連同現金一共損失超過11萬元。（民眾提供）

張男假購買真盜竊，不到20分鐘就盜刷店家信用卡買了2支iPhone15，電器行業者連同現金一共損失超過11萬元。（民眾提供）

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