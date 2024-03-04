5萬元醫藥費放機車置物箱被偷 竊賊落網打電玩花光了

黃婦將先生醫藥費5萬元，放在機車置物箱，周男行竊過程全都錄。（讀者提供）

2024/03/04 08:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名黃姓婦人騎車到鳳山區林森路一間廟宇拜拜，竟將皮包放在機車置物箱，事後發現皮包不翼而飛，內有先生醫藥費5萬元，警方循線逮獲周男，但5萬元已經買菸、打電玩花光了，警訊後將他依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，黃姓婦人（68歲）大前天到鳳山區林森路一間廟宇拜拜，將機車停放在金爐前，並將皮包放在機車置物箱內，卻未將置物箱蓋緊，隨即進入廟內拜拜。

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黃婦直到拜完要騎車離開，才發現機車置物箱內皮包不翼而飛，內有現金5萬元及2張金融卡等物，她趕緊報警焦急表示，5萬元是先生的醫藥費，求助南成所幫忙。

警方據報展開調查，調閱監視器畫面，發現竊賊騎乘腳踏車前來，躲在一旁觀察，確認黃婦已經走遠，才靠近黃婦機車，下手行竊機車置物箱內皮包，得手後騎腳踏車離去。

警方清查鎖定周姓男子（55歲）涉案，前晚將他查緝到案，周男坦承偷竊黃婦皮包，警方帶同周男前往丟棄皮包地方，於高速公路旁草地，順利找回黃婦皮包。

不過皮包內現金5萬元，已經被周男買菸、打電玩花用殆盡，警訊後將周男依竊盜罪嫌送辦。

鳳山警分局呼籲民眾自身財物應將妥適存放，並加強防竊措施，切勿放在機車置物箱，避免讓竊賊有機可趁，造成財物損失。

警方帶同周男找回黃婦皮包，但皮包內現金5萬元，已經被周男買菸、打電玩花光。（讀者提供）

警方找回黃婦皮包，但皮包內現金5萬元，已經被周男買菸、打電玩花光。（讀者提供）

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