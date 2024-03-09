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否認「撿屍」被重判 二審下跪改打「悲情牌」奏效免入獄

張男一審否認犯行被重判，二審下跪道歉並打出「悲情牌」，法官輕判並宣告緩刑，免除張男入獄之災。（示意圖）

張男一審否認犯行被重判，二審下跪道歉並打出「悲情牌」，法官輕判並宣告緩刑，免除張男入獄之災。（示意圖）

2024/03/09 14:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕張男與小芳等朋友共3人，2022年共赴汽車旅館喝酒行樂，張男卻趁小芳醉酒時性侵害，事後卻說沒發生任何事情，小芳卻感覺自己胸部與下體疼痛，醫院並於小芳私密處採集到張男的基因，台中地院一審時，張男全盤否認性侵害，法院判刑3年6月，張男上訴二審且改打「悲情牌」，下跪道歉並賠償小芳，還指自己父母年邁且貧病交加，他又有子女要養，這招果然奏效，高等法院台中分院改為輕判2年，又宣告緩刑，免除他入獄蹲苦窯之災。

台中市張姓男子與友人共3人，2022年12月14日凌晨入住汽車旅館喝酒，張男見同行女性友人小芳（化名）醉酒，另一友人離去，他伺機與小芳發生性行為，小芳當時感覺自己被摸，卻「不知道是誰在摸我，有種在作夢的感覺」，清晨5時醒來，發現自己沒有穿衣服，裸體的張男在旁邊，她詢問張男為何自己沒穿衣服，張男答稱不知道，她回家後感覺下體與胸部疼痛，傳簡訊質問張男「我的胸部跟下面都在不舒服」。

小芳至醫院求診，醫院於私密處檢驗到張男的基因，張男則是辯稱說，他確實觸碰小芳胸部，但並沒有性交行為。

台中地院認為，包括基因等證物，都足以證明張男趁小芳醉酒時發生關係，依乘機性交罪判刑3年6月。

張男上訴二審，且態度一百八十度轉變，他不但坦承犯行，而且還在高等法院台中分院二審開庭時，下跪向小芳道歉，當場支付和解金（金額不詳）。

另外，張男還向法官宣稱，自己的父母都是逾70歲的老人，患有多項慢性疾病，又是中低收入戶，他要扶養高齡患病的父母親，且他是單親家庭（單親爸爸），尚有2名子女要養，聲明援用法第59條規定，「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑。

二審認為，張男已經認罪，且賠償小芳，小芳也表示願意原諒張男，同意給予張男緩刑或得易科罰金的刑度，張男犯後積極賠償小芳，展現真誠悔悟的誠意，據此撤銷一審判決，改判徒刑2年，宣告緩刑5年，條件是提供120小時的義務勞務，接受法治教育3場次，可上訴。

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