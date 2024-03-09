13歲少女墮胎懼怕嬰靈 網友裝神弄鬼騙嘿咻判刑6月

高等法院。（資料照）

2024/03/09 11:50

〔記者吳政峰／台北報導〕2022年間，年僅13歲的少女巧巧（化名）偷嘗禁果懷孕墮胎，同年上網交友，黃姓網友得知流產一事，竟裝神弄鬼，稱巧巧遭到嬰靈附身，兩人必須嘿咻，家人才能免於橫死。巧巧半信半疑，跟黃男上床，事後越想越不對，提告性侵。一審新竹地院認為無法證明巧巧被騙滾床單，且黃男誤認她已滿14歲，去年依與14歲以上未滿16歲少女性交罪，判刑6月，二審高等法院日前維持原判。

家庭功能不佳，使得巧巧13歲就懷孕，赴醫院墮胎，但她並未警惕，2022年間上網交友，結識黃男，並跟母親談到此人，其母為了瞭解黃男為人，邀他一起參加家族聚會吃飯。

請繼續往下閱讀...

未料，黃男並未因與巧巧家人吃飯就謹守本分，反而在得悉她流產後，向她誆稱太子降旨嬰靈已跟到，如果回家會害死媽媽跟外婆，要她返家後再出門。巧巧嚇壞，凌晨偷溜出門，跟著黃男回家。

兩人躺在黃男床上，黃男突然抱住巧巧親來親去，巧巧把他推開，詎料黃男竟說「我在跟你兒子打架，你趕快睡覺，你睡覺你兒子才能睡覺，我比較好對付他」，還突然假裝被嬰靈附身，翻白眼說「你為什麼要害死我」，稱只要兩人性行為，他就會離開了，不然明天開始就會讓她失去重要的人。

裝神弄鬼，讓巧巧受驚，不知如何是好，黃男見伎倆成功，開始撫摸她的下體，嘿咻期間，黃男還問巧巧「爽不爽，我大不大」，只要巧巧的回答不順他的意，黃男就會大力頂。

要高潮時，黃男騙巧巧「做完要跟這個身體的主人在一起還有做愛，不然我跟身體的主人會死掉」、「如果不讓我爽的話，從明天開始就要讓你家人不好過，一個一個死掉」，隨即內射，並突然倒在床上，假裝已退駕。

巧巧事後越想越不對，自覺受騙，跟男友訴苦，男友氣炸，傳訊質問黃男「有鬼嬰在你那邊？」、「她跟我說鬼嬰昨天要跟她做愛？」、「然後起床的時候下半身全裸然後都是精液？」巧巧母親質疑愛女被侵害，提起妨害性自主告訴。

黃男否認性侵，強調他以為巧巧已經14、15歲，加上兩人之間存在曖昧情愫，才發生性關係，絕未假冒嬰靈附身而性侵。

一審新竹地院勘驗相關事證，發現巧巧曾說「我不會因為被告說如果不性交，嬰靈會殺我全家這些話，而同意跟被告性交等語」，故難認她是因為「嬰靈」等鬼神之說，才與黃男。

竹院指出，雖然巧巧當時僅13歲，但考量黃男誤認她已滿14歲，故變更起訴法條，改以較輕的與14歲以上未滿16歲少女性交罪，判刑6月。

新竹地檢署不服，提起上訴，主張黃男私下對巧巧誆稱「太子突然降臨，你被你未出生的小孩（嬰靈）跟到，如果你回家會害到你母親與外婆」，又騙她嬰靈附在他身上，只要巧巧跟他性交，嬰靈即會離開，如不做，巧巧家人就會一個一個逐漸死亡，致巧巧心生畏懼，黃男應以強制性交罪論處。

二審高院指出，巧巧供詞前後不一，且曾隱瞞男友當天跟黃男見面的情況，身上又沒有傷勢，就連被黃男媽媽發現在家後，於身上有足夠的錢，也有手機可聯繫的情況下，卻未立刻離去，可見兩人當時並非單純朋友關係。

高院認為，黃男住處雖掛有協天宮匾額，但不表示巧巧相信黃男有辦法化解嬰靈之厄，就一定不會合意與他性交，無從以此即認巧巧懼於「嬰靈」等鬼神之說，才跟他發生性關係。合議庭認定一審認事用法無誤，量刑亦屬妥適，日前駁回上訴，仍可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法