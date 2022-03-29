男誆「濟公乩身」陰道畫符除嬰靈，摩鐵作法性侵妻子女同事，被桃園地院依強制性交罪判刑3年6月。（記者鄭淑婷攝）

2022/03/29 11:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市柯姓男子輾轉得知蘇姓妻子同事曾經墮胎，竟假借「濟公師父乩身」代為除嬰靈，要妻子幫忙將同事約至摩鐵作法，還找來另名邱姓女友人從旁幫腔，讓女子深信嬰靈嚴重後，瞎掰「可在陰道內畫符」逼女子就範，柯男犯後坦承不諱，被依強制性交罪判刑3年6月徒刑。

柯男離譜行徑也讓妻子、邱女遭到牽連，一度成了「性侵共犯」被法辦，因無證據證明2人知道柯男詭計，均獲不起訴處分；判決指出，柯男於2019年11月與妻子結婚，從她口中得知其同事曾經墮胎，便要妻子代為轉達「妳有被嬰靈纏身，我老公是濟公師父乩身，可以幫妳處理」，並將同事約到桃園市某摩鐵「作法」，避免女子起疑，柯男要妻子同行。

請繼續往下閱讀...

3人抵達摩鐵後，柯男先以淨身為由，指示妻子用高粱酒澆淋女子，要女子連喝5杯高粱裸身躺在床上，再以畫符方式佯裝作法，為了讓女子更加信服，柯男找來邱女到場幫腔「妳嬰靈很嚴重、不好處理」，待邱女離開後藉口將妻子支開到另個房間，隨即明示女子「發生性行為比較有效」，見女子反抗、拒絕，柯男復稱「可在陰道內畫符」，女子因畏懼嬰靈纏身而答應配合，柯男以手、口對女子性侵，過程中女子驚覺不對勁，隨即起身離開並報案。

柯男警訊、偵訊及審理時均坦承不諱，辯護人以其有輕度智能障礙、不排除行為時有依其辨識而行為之能力薄弱情形，桃園地院囑託醫院進行鑑定，鑑定結果認為犯案當時，柯男辨識自身犯法行為能力及依其辨識而行為之能力未達顯著減低，法官認為無從依據「刑法」減刑，亦無情輕法重之憾。

審酌柯男以嬰靈纏身為由對女子強制性交，致使女子身心嚴重受創，惟犯後坦承、態度尚佳、領有輕度身心障礙證明、至今未取得被害人囿恕等理由，依強制性交罪判刑3年6月徒刑，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法