台中神岡「木乃伊桶屍奇案」！酒女涉殺男友 今下午國民法官宣判

蔡嘉樺月入15萬元，她被指控殺男友用水泥桶封屍，檢方求刑25至27年。（記者張瑞楨翻攝）

2024/03/08 13:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市神岡區一處荒廢的廠房，2022年10月26日林姓二房東清理時，見一個桶子散發惡臭而報警，警方於桶子內發現失蹤逾1年，用水泥封住，宛如木乃伊的陳姓男子屍體，進而查到在酒店上班的女友蔡嘉樺涉案，但共犯身分不詳，也尚未落網，台中地檢署依家庭暴力之殺人罪等罪名起訴，具體求刑25至27年徒刑，蔡女全盤否認，這是台中地方法院第三起國民法官審理案，預計今天下午宣判。

陳男是2019年3月被家人通報失蹤，當時警方曾找蔡女詢問下落，但並無證據顯示蔡女涉案，當時也不知蔡男已經死亡，而是在2022年10月間發現桶屍之後，才確認陳男已經死亡。

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中檢起訴指出，兩人在2013年相識交往，2017年分手又復合，之後同居於西屯區某社區的二樓，月入15萬元的蔡女，陸續向陳男借錢並簽本票，本票金額達157萬元，兩人為此引發爭執，陳男曾對蔡女拳腳相向，蔡女為此心萌殺機。

2019年3月4日下午，她開車將不明原因而意識模糊的陳男載走，陳男的母親曾阻止，但她仍堅持載走陳男，先入住汽車旅館，5日凌晨，於不明的地點，用鈍器重擊陳男致死，13日聯繫房屋仲介，租下神岡廠房，月租1萬2000元，再購買水泥攪拌器等工具與塑膠桶，還於18日至19日在網路購買防止水滲透的墊子與塑膠袋，24日將遺體運到廠房，用水泥封住，這段過程有共犯參與，但蔡女堅決否認涉案，此參與者尚未落網。

蔡女用水泥封屍後，用陳男的手機傳訊息給陳男的女兒報平安，再偽造她與陳男之間的債務糾紛已經和解的和解書，再用陳男手機傳訊息給陳男之妹，要取回她簽給陳男的借款本票，但陳男之妹並未答應，事隔3年半，2022年10月26日發現桶屍，此案才曝光。

此案是台中地方法院第三起國民法官審理案，但審理過程中有插曲，法官與檢辯在程序庭勘驗證物，蔡女卻主張，證物「有我的隱私，不想被公開」，審判長劉麗瑛裁定，此程序庭不公開，所有旁聽者皆被「請出去」。

此案審理中的關鍵有二，其一是動機，也就是蔡女是否欠陳男債務，陳男是否因醉酒或債務而打蔡女，蔡女的說法是雙方互有借貸，她也曾借錢給蔡男，至於其他細節，她已遺忘，但她沒殺人，更無封屍，其二是她載走陳男時，陳母曾阻止，但蔡女還是載走陳男，之後發生何事？蔡女說法是陳男醉酒，兩人返回同居處，社區管理員不願幫她把陳男攙扶上樓，才轉赴汽車旅館住宿，翌日上午醒來，陳男已不告而別，之後就沒見過陳男了。

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