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首頁　>　社會

醫美女醫亂用藥出人命 因這理由獲判免囚定讞

最高法院。（資料照）

最高法院。（資料照）

2024/03/07 12:07

〔記者張文川／台北報導〕桃園市某醫美診所毛姓女醫師，2018年為了幫同所一名美容師緩解腰痛問題，未搞清楚肌肉鬆弛劑的使用方法，就指導護理師幫對方注射藥品，結果鬧出人命；歷審皆考量毛女已以100萬元和死者家屬達成和解，依過失致死罪將毛女判刑6月得易科罰金，並緩刑3年，最高法院維持原判定讞。

一審桃園地院、二審高等法院考量，毛女否認犯行，態度難認良好，但念她已與死者家屬達成和解，並給付100萬元賠償金完畢，家屬同意讓她緩刑，因此皆輕判6月徒刑，緩刑3年，最高法院駁回毛女上訴確定。

判決指出，被害女美容師2018年8月25日持診所內的「肌弛適」肌肉鬆弛劑，詢問毛姓值班醫師，可否施打這個肌肉鬆弛劑，以減緩她腰部不適，以及劑量、施打方式等。

毛女只是雷射光療醫師，未曾執刀，也沒使用過該鬆弛劑，卻在自行閱讀仿單並上網查詢後，就貿然告訴美容師，以靜脈注射施打一支5cc安瓶，慢慢推約2分鐘推完即可。

殊不知，該藥劑是供全身麻醉時使用，會導致無法自主呼吸，施打時必須配合插管。

美容師請診所一名護理師依照毛女的指示幫忙施打，施打時她感到不適、無法呼吸，逐呈無意識狀態，毛女又貿然擅斷她的昏迷狀態，指示在場人讓她平躺病床上，施打類固醇、葡萄糖，不料對方仍未見好轉，臉色及唇色逐漸發黑，才叫救護車送醫急救，到院前心跳已停止，終因急性呼吸衰竭、缺氧性腦病變於9月3日死亡。

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