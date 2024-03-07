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男全裸躲女室友衣櫃迫她口交 判15年定讞

宜蘭縣吳姓男子前年10月趁隙躲進同租屋處女室友房間，守株待兔等她回來，再全裸現身持刀毆打威脅她交出錢財、逼迫口交還錄影。一審、二審皆依強盜強制性交罪，將吳男判處有期徒刑15年，最高法院駁回上訴定讞。示意圖。（資料照）

宜蘭縣吳姓男子前年10月趁隙躲進同租屋處女室友房間，守株待兔等她回來，再全裸現身持刀毆打威脅她交出錢財、逼迫口交還錄影。一審、二審皆依強盜強制性交罪，將吳男判處有期徒刑15年，最高法院駁回上訴定讞。示意圖。（資料照）

2024/03/07 12:05

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭縣吳姓男子前年10月趁隙躲進同租屋處女室友房間，守株待兔等她回來，再全裸現身持刀毆打威脅她交出錢財、逼迫口交還錄影。一審、二審皆依強盜強制性交罪，將吳男判處有期徒刑15年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，吳男與女友在宜蘭市租房子同居，與隔鄰的女房客小安（化名）互不相識。吳男於2022年10月22日晚間6點50分，趁小安到陽台洗衣服沒鎖門時，溜進小安房間，脫光衣服躲在衣櫃。

小安返回房間後，吳男全裸衝出衣櫃，持刀衝向小安，毆打並拉扯小安頭髮，把小安摔倒在地，要求她拿出錢來，小安只好把3000元給吳男。

吳男搶了錢仍不罷手，欲強脫小安衣物，持刀恐嚇小安「妳不吃就會砍妳」，強迫替他口交，還用手機錄下過程。

吳男事後還挑釁地穿走小安男友的內褲離去，恫嚇「不要告訴妳男友，也不要報警。」小安頭部、臉部、鼻樑、大腿傷痕累累，見吳男離去，趕緊聯繫男友並報警，警方拘提吳男到案，吳男坦承犯案。

一審宜蘭地院認為，吳男有多次竊盜前科，素行不佳，猶不知警惕，為逞一己私慾，不以正途獲取財物，以強暴、脅迫方式強盜錢財，甚至強制性交，自我克制能力及法治觀念有所不足，手段卑劣，且不顧被害人一再求饒，全身多處受傷流血之情狀，仍執意犯行，惡性重大、泯滅人性，對被害人造成身心重大創傷，亦對社會治安造成重大衝擊，判處有期徒刑15年。

二審高等法院維持原判，最高法院亦駁回吳男上訴，確定判刑16年。

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