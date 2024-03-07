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越籍男逾期居留見警逃 反被甕中捉鱉遣送回國

越籍潘男來台觀光不想回國逾期居留見警拔腿狂逃，反被甕中捉鱉遣送回國。（圖由讀者提供）

越籍潘男來台觀光不想回國逾期居留見警拔腿狂逃，反被甕中捉鱉遣送回國。（圖由讀者提供）

2024/03/07 09:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，越南籍潘姓男子來台觀光不想回國，已逾期居留5個月，行走楠梓區青田街，見警拔腿狂逃，街頭上演捉迷藏，躲進公寓地下室，反被甕中捉鱉，警訊後依違反入出國移民法移請高雄市專勤隊遣送回國。

警方調查，潘姓男子（48歲）為越南籍逾期居留觀光客，大前天晚間獨自步行楠梓區青田街，楠梓警分局翠屏所警員巡邏發現，潘男見警加快腳程，意圖躲避警方查緝。

警方察覺有異，上前盤查身分，潘男心虛拔腿狂奔，與警方玩起捉迷藏，突然消失巷弄之間，卻躲進公寓地下室，並關上公寓大門，藏身雜物堆內。

不過警方也不是省油的燈，趁公寓住戶開門之際，進入地下室找人，果然聽見地下室有聲響，發現潘男藏身雜物堆中，當場甕中捉鱉。

警方查出潘男去年6月22日持旅遊簽證來台觀光，想留在台灣賺錢，不想回越南，未在規定期限出境，已逾期有5個月。

警方將潘男帶回派出所偵辦，警訊後將他依違反入出國移民法移請高雄市專勤隊遣送回國。

楠梓警分局表示，除了加強查緝不法外，呼籲業主切勿以身試法，非法僱用未經許可或身分不明的外國人工作，將依就業服務法開罰15萬至75萬元。

越籍潘男來台觀光不想回國逾期居留見警拔腿狂逃，反被甕中捉鱉遣送回國。（圖由讀者提供）

越籍潘男來台觀光不想回國逾期居留見警拔腿狂逃，反被甕中捉鱉遣送回國。（圖由讀者提供）

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