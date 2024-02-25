入出國移民法新制上路在即 移民官前進北科大宣導

移民官高琳喬向外國學生宣導在台居留法令等重要訊息。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/25 12:04

〔記者王冠仁／台北報導〕入出國及移民法部分條文在今年元旦開始後修正實施，法規上有許多新制度，其中3月1日起，逾期罰鍰將從2千元至1萬元，提高為1萬元至5萬元。移民署台北市服務站為了讓新二代及早認識新規定，與曾為英國留學生的移民官高琳喬，日前一起前往國立台北科技大學，趁校方舉辦新生座談會時，順勢向外國學生宣導在台居留法令等重要資訊。

移民署指出，配合移民法修正施行，自今年元旦起，居留證效期屆滿前3個月即可向移民署各服務站提出延期申請（「外國人停留居留及永久居留辦法」第9條規定）；同時也放寬來台就學之外國人畢業後，得申請延期居留1年，有必要者，得再申請延期居留1次，總延長居留期間最長為2年（「外國人停留居留及永久居留辦法」第11條規定）。

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此外，這次移民法修法對於逾期者加重罰則，自今年3月1日起提高罰鍰，按逾期天數計算加罰原先罰緩的5倍，為1萬元至5萬元（「入出國及移民法部分條文修正案」第74條之1規定）。

移民官高琳喬提到，將從2千元至1萬元，提高為1萬元至5萬元，且管制來台期間會由最高3年延長為最高7年，若逾期居留除了要繳納高額罰鍰，還會面臨須出境的風險，將影響自身就學權益。

有鑑詐騙盛行，高琳喬也透過案例分享近期常見的詐騙手法，例如假冒政府單位發送的不明通知簡訊，內容包含gov.tw的假網址，藉由該網址跳轉到釣魚網站進行詐騙、盜刷信用卡等，呼籲外籍生不要輕易匯款至不明帳戶，或是輕易相信高薪徵才、工作輕鬆等話術。

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