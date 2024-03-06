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被女友戴綠帽 男PO曖昧照栽了

林男不滿被戴綠帽，張貼前女友曖昧照又指摘她「愛亂搞」，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

林男不滿被戴綠帽，張貼前女友曖昧照又指摘她「愛亂搞」，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

2024/03/06 22:35

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓男子不滿被戴綠帽，涉嫌在個人IG帳號發佈張貼前同居女友曖昧照片，並以「愛騙 愛亂搞」辱罵她，被橋頭地院依妨害名譽罪，判處拘役30天，得易科罰金。

判決書指出，今年9月24日晚上10點30分，被告林男涉嫌以個人IG帳號發布一則公開限時動態，背景為前同居女友小真（化名）躺在床上，下半身遭打馬賽克的照片，發表「你就爛嗎 不敢承認嗎」、「愛騙 愛亂搞 不是嗎 不要在那邊騙了」等辱罵她，影射其私生活不檢點及男女關係不正常。

小真不滿名譽受損報警，仁武分局傳喚林男到案製作筆錄後，函送橋頭地檢署，承辦檢察官認為林涉案情節輕微，聲請法院簡易處刑。

林男辯稱，不滿小真與他交往期間，說要出去喝酒，竟與他人到摩鐵睡覺，讓他戴綠帽，因此指她愛亂搞，是內心想法，否認犯行。

承辦法官認為，林男所言「你就爛嗎 不敢承認嗎」，其中「爛」意指形容人不好、差勁，已含有輕侮、鄙視被害人。此外，「愛騙 愛亂搞 不是嗎 不要在那邊騙了」等語，加上限時動態的背景圖，含有私德不佳負面評價，因此判他有罪，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

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